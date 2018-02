अश्लील तस्वीर भेजने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं एजाज खान, फिर उठी अरेस्ट करने की मांग

बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट एजाज खान अपने कमेंट्स और पोस्ट को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। एजाज खान एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक महिला को गाली दी, साथ ही महिला और उसके पिता को चोर तक बता दिया। दरअसल, एजाज खान ने बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी के अकस्मात निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा, ”श्रीदेवी की अचानक मौत सिखाती है कि जीवन अप्रत्याशित है। संबंधों में अंहकार के लिए जीवन बहुत छोटा है। अपना समय उस चीज में लगाएं जो आप करना चाहते हैं, सबसे मजबूत लोग नरम स्वभाव के ही होते हैं।” वहीं, सोनम नाम की एक ट्विटर अकाउंट यूजर ने एजाज के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा, ”मेरे ट्वीट चुराना बंद करो। मानसिक दिवालिया।” इसके बाद एजाज ने महिला को गाली देते हुए कहा, ”यह फारवर्ड ट्वीट है। तुम चोर, तुम्हारा बाप चोर, तेरा खानदान चोर। मेरा नाम लेकर फेमस हो जा।” एजाज के कमेंट पर बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा ने भी टिप्पणी करते हुए ट्विटर पर लिखा, ”एक्टर की भाषा से उसकी शिक्षा का पता चलता है।”

यह कोई पहला मामला नहीं है, जब एजाज खान इस तरह के कमेंट्स के कारण विवादों में आए हों। इसके पहले भी साल 2016 में एजाज खान को एक महिला को आपत्तिजनक फोटो भेजने के कारण गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि, बाद में उन्हें बेल मिल गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 38 साल की एक तलाकशुदा महिला को एजाज ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसके बाद दोनों ने नंबर शेयर किए। महिला ने आरोप लगाया कि एजाज ने कई बार मिलने के लिए भी बुलाया और एक दिन एजाज खान ने आपत्तिजनक फोटो भी भेजी।

Things that Sridevi’s untimely death teaches us

• Life is unpredictable

• Life is too short for egos in relationships

• Make the most of your time, say what you want to or you may never get to

• Nobody should be taken for granted

•Strongest people to have the weakest hearts

— Ajaz Khan (@AjazkhanActor) February 26, 2018