De De Pyar De में रेप के आरोपी आलोक नाथ को देख भड़के लोग, अजय देवगन को कर रहे ट्रोल

Ajay Devgn and Alok Nath: अजय देवगन स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ का ट्रेलर 2 अप्रैल को रिलीज हो गया है। फिल्म में अजय देवगन 50 साल के शख्स बने हैं जिन्हें अपने से आधी उम्र की लड़की रकुल प्रीत सिंह से प्यार हो जाता है। फिल्म में अजय की पत्नी का रोल तब्बू ने निभाया है। वहीं ट्रेलर में आलोक नाथ भी नजर आ रहे हैं। ‘दे दे प्यार दे’ के ट्रेलर में अजय संग आलोक नाथ को देखकर लोग भड़क उठे और अपना सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आलोक नाथ पर लेखिका विनता नंदा ने रेप का आरोप लगाया था। एक बार फिर से फिल्म में आलोक नाथ के नजर आने से #Me Too केस से तूल पकड़ लिया है। फैन्स आलोक नाथ के कारण अजय देवगन को भी बुरा-भला कह रहे हैं।

हैशटैग मीटू इंडिया के वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से लिखा गया- ‘जब बात किसी रोल के कास्टिंग की आती है तो कई महिलाओं का शोषण करने वाले शख्स को लेना जरूरी है क्या? यह संदेश है कि आप लोगों को कोई परवाह नहीं है।’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘इन लोगों के घर की महिलाएं भी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है। शर्मनाक, रियल लाइफ में विलेन।’ कुछ लोगों ने आलोक नाथ के सीन को मेकर्स से हटाने की भी मांग की है।’ एक यूजर ने लिखा- ‘आलोक नाथ के सीन को मेकर्स को हटा देना चाहिए या फिर किसी सम्मानित एक्टर से रिप्लेस कर देना चाहिए। इससे साफ पता लगता है कि एक प्रोडक्शन हाउस महिलाओं की सुरक्षा की कितनी परवाह करता है।’

एक यूजर ने अजय देवगन पर निशाना साधते हुए लिखा कि शर्म आती है कि अजय देवगन आलोक नाथ का पक्ष ले रहे हैं। मुझे नफरत है जब स्टार्स कहते हैं कि इस मुद्दे पर बात करने का यह सही प्लेटफॉर्म नहीं है। बता दें कि ट्रेलर रिलीज के वक्त लोगों ने अजय देवगन से सवाल पूछा था कि आखिर फिल्म में आलोक नाथ क्यों नजर आ रहे हैं? जवाब में अजय देवगन ने कहा कि इस घटना से पहले ही फिल्म बन गई थी और यह सवाल पूछने का सही मंच नहीं है।

