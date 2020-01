Tanhaji: ‘तानाजी: द अनसंग वॉरियर’ दर्शकों के अलावा फैंस और बड़े बड़े दिग्गजों को बहुत पसंद आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करते हुए तो हिट हुई ही है फिल्म, अब दूसरी तरफ फिल्म तानाजी ने एक इतिहास रच दिया है। अजय देवगन की फिल्म Tanhaji को देखने के लिए तीनों सेना-जल थल वायु के प्रमुख पहुंचे। सभी ने इस दौरान मिलकर फिल्म देखी।

ट्विटर पर अजय देवगन की रिटायर ऑफिसर्स के साथ एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर को रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हरिंदर सिक्का ने शेयर किया। उन्होंने साथ में लिखा- ‘तानाजी ने एक इतिहास रचा है। तीनों सेना के प्रमुख नेवी चीफ, आर्मी चीफ और एयर चीफ के साथ अजय देवगन और काजोल की फिल्म TANHAJI देखी। दिल्ली में ये फिल्म देखी। आप भी इस फिल्म को जरूर देखें। ये फिल्म दुनिया जहांन से बिलकुल अलग है।’

रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के इस ट्वीट को देख कर अजय देवगन ने भी इस पोस्ट को अपनी वॉल पर शेयर किया। अजय ने साथ ही इसे कैप्शन भी दिया। तानाजी एक्टर ने लिखा- ‘ये शाम आप तीनों चीफ्स के साथ बिताकर मुझे बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। शुक्रिया TANHAJI को इतना प्यार देने के लिए’।

Honoured to spend an evening with the three Chiefs. Thank you all for the love given to Tanhaji.@sikka_harinder https://t.co/kHDCUr4uIM

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) January 20, 2020