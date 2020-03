बेटी और पत्नी को कोरोना पॉजिटिव बताए जाने पर अजय देवगन ने किया ट्वीट

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने एक ट्वीट कर खुलासा किया है कि, उनकी पत्नी काजोल (Kajol)और बेटी न्यासा (Nysa Devgn) का स्वास्थ्य एक दम सही है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि अजय देवगन की पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस काजोल और उनकी बेटी न्यासा का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। इतना ही नहीं खबरों के मुताबिक अजय और काजोल की बेटी न्यासा में कोरोना के कुछ लक्षण भी देखे गए थे। अब इस बात पर सफाई देते हुए अजय देवगन ने एक ट्वीट किया है।

Thank you for asking. Kajol & Nysa are absolutely fine. The rumour around their health is unfounded, untrue & baseless

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 30, 2020