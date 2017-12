नाना पाटेकर की पर्दे पर दमदार वापसी, अजय देवगन ने शेयर किया फिल्म का पोस्टर

अभिनेता अजय देवगन ने शुक्रवार को अपनी मराठी फिल्म ‘आपला मानुष’ का पहला लुक साझा किया। इसमें अभिनेता नाना पाटेकर एक आम आदमी के रूप में तूफानी रात में बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। सतीश राजवाड़े निर्देशित इस फिल्म में सुमीत राघवन और इरावती हर्षे भी हैं। अजय ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, “और यह रहा..हमारी मराठी फिल्म ‘आपला मानुष’ का पहला लुक..नाना पाटेकर, सतीश राजवाड़े, सुमीत राघवन, इरावती हर्षे, सुधांशु वत्स।”

अजय ने एक बयान में कहा, “इतने सालों में मुझे जो प्यार और समर्थन मिला है, उसने मुझे हमेशा प्रशंसकों को और ज्यादा देने के लिए प्रेरित किया है। बतौर निर्माता ‘आपला मानुष’ महाराष्ट्र के लोगों के प्रति आभार जताने के लिए मेरा पहला प्रयास है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे सभी सराहेंगे।” इस फिल्म से वायकॉम18 भी मराठी फिल्मों में आगाज कर रहा है।

And here it comes… the first look of our Marathi film Aapla Manus.@nanagpatekar @sache09 @sumrag @irawatiharshe @Sudhanshu_Vats @aplamanusfilm pic.twitter.com/DuCNRXUU6j

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) December 29, 2017