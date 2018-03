Raid Box Office Collection Day 6: बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की ‘रेड’ का जलवा कायम, जानिए फिल्म की टोटल कमाई

Raid Box Office Collection Day 6: अजय देवगन स्टारर फिल्म ‘रेड’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि फिल्म ने शुरुआती समय में बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी, लेकिन वीकेंड में फिल्म ने अच्छा बिजनेस कर 50 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। ट्रेड एनालिस्ट ने ऑफिशियल ट्विटर पर आंकड़े शेयर किए हैं। तरण के ट्वीट के अनुसार, शुक्रवार को 10 करोड़ 4 लाख, शनिवार को 13 करोड़ 86 लाख, रविवार को 17 करोड़ 11 लाख, सोमवार को फिल्म का कलेक्शन 6 करोड़ 26 लाख और मंगलवार को 5 करोड़ 76 लाख रुपए की कमाई की। इस हिसाब से फिल्म का कलेक्शन 53 करोड़ 3 लाख रुपए हो गया है।

#Raid maintains the momentum… Crosses ₹ 50 cr mark… Is eyeing an IMPRESSIVE Week 1 total… Fri 10.04 cr, Sat 13.86 cr, Sun 17.11 cr, Mon 6.26 cr, Tue 5.76 cr. Total: ₹ 53.03 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 21, 2018