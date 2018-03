Raid Box Office Collection 11: टिकट खिड़की पर अजय देवगन का जलवा कायम, जानिए कुल कमाई

Raid Movie Box Office Collection 11: अजय देवगन की फिल्म RAID दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की ‘पद्मावत’ के बाद सेकिंड हाइयस्ट वीकेंड फिल्म बन गई है। फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है यह तो फिल्म के कमाई के आंकड़े से ही पता चलता है। दूसरे हफ्ते में पहुंचने के बाद फिल्म ने शुक्रवार को 3.55 करोड़, रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 5.71 करोड़ रुपए की कमाई की। रविवार को फिल्म ने 5.71 करोड़ रुपए कमाए और सोमवार को फिल्म ने 2.42 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ ही फिल्म का अब तक का कुल आंकड़ा 81.95 करोड़ रुपए हो गया है।

फिल्म को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं, कि जल्द ही अजय देवगन की ‘RAID’ 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। फिलहाल फिल्म अब 80 करोड़ रुपए के आंकड़े को छूने के लिए तैयार है। तरण आदर्श ने ये आंकड़े अपने ट्विटर पर जारी कर कहा कि फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में भी मजबूती के साथ खड़ी है। आगे उम्मीद जताते हुए तरण कहते हैं कि- हो सकता है फिल्म अपने दूसरे शनिवार और रविवार को भी इतनी ही मजबूती से खड़ी रहेगी।

बता दें, 16 मार्च को रिलीज हुई फिल्म ‘RAID’ में अजय देवगन के अलावा, सौरभ शुक्ला और इलियाना डी’क्रूज भी हैं। इस फिल्म के सामने 23 मार्च को रानी मुखर्जी की फिल्म ‘हिचकी’ सिनेमाघरों में आई है। रानी मुखर्जी की फिल्म का प्रदर्शन भी काफी अच्छा है। लेकिन दोनों फिल्में अपने-अपने ट्रैक पर चल रही हैं। ‘हिचकी’ के रिलीज होने के बाद भी ‘RAID’ के कलेक्शन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। फिल्म लगातार अच्छी कमाई कर रही है।

#Raid is SUPER-STRONG in Weekend 2… Gathers speed on second Sat and Sun… [Week 2] Fri 3.55 cr, Sat 5.71 cr, Sun 7.22. Total: ₹ 79.53 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 26, 2018