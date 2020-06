Ajay Devgn, Lalbazaar Web Series, Zee 5: अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ‘लाल बाजार’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में अजय देवगन बिना मूंछों के नजर आ रहे हैं। जहां इस सीरीज के ट्रेलर को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं कुछ लोग अजय देवगन को ट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अजय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लाल बाजार वेब सीरीज के ट्रेलर को रिलीज किया तो लोगों ने कमेंट पर कहना शुरू कर दिया कि देश में इतना कुछ चल रहा है औऱ आपको अपनी फिल्म प्रमोट करने की पड़ी है।

तो किसी ने कहा- इंडस्ट्री के होनहार एक्टर Sushant Singh Rajput की मौत हो गई आप क्या कहेंगे नेपोटिज्म पर?’ तो किसी ने अजय को कहा कि ये सही वक्त नहीं है ऐसे ट्वीट करने का, प्लीज हटा दीजिए इसे। यूजर्स ऐसे कमेंट करते दिखे। अजय ने ट्रेलर 16 जून को रिलीज किया था। वहीं 17 जून को सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बॉर्डर पर तैनात जवानों को सलाम किया।

अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा-‘उस हर सोल्जर को मेरा सलाम जो अपनी जान जोखिम में डाल कर देश के बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं और न जाने कब से खड़े हैं। जय जवान, जय भारत। शहीदों को प्रणाम। शहीद जवानों के परिवारों के साथ इस घड़ी में हम उनके साथ हैं।’

बात करें अगर अजय देवगन की सीरीज के ट्रेलर की तो-अजय देवगन इस बार भी पुलिस की वर्दी में मुजरिमों को पकड़ते दिखेंगे। लेकिन सिंघम स्टाइल में नहीं। क्योंकि इस बार अजय का लुक स्क्रीन पर कुछ अलग नजर आ रहा है। अजय देवगन की मूंछे गायब हैं।

अजय देवगन की लाल बाजार 19 जून को रिलीज हो रही है। जी 5 पर अजय देवगन क्राइम थ्रिलर ड्रामा ला रहे हैं। इस सीरीज के अपोजिट सुष्मिता सेन, चंद्रचूड़ और एलेक्स ओनिल स्टारर आर्या (Aarya) भी आ रही है। आर्या को भी 19 जून को ही नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज किया जा रहा है।

Bekhauf aur belagaam mujrim,

Aur #Lalbazaar police, jo in mujrimon ko ghutno pe laayegi, #TillTheEndOfCrime

Taiyaar ho aap? for #LalbazaarOnZee5 from 19th June@ZEE5Premium pic.twitter.com/Cf1Rd72l0g

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) June 16, 2020