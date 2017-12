अजय देवगन के टीवी शो में बाबा रामदेव के बचपन का किरदार निभाएगा यह बच्चा

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता नमन जैन को आप सभी चिल्लर पार्टी, जय हो और राझंणा जैसी बॉलीवुड फिल्मों में देख चुके हैं, अब वो टीवी में डेब्यू करने के लिए एकदम तैयार हैं। डिस्कवरी जीत के शो स्वामी रामदेव: एक संघर्ष में नमन स्वामी रामदेव का युवा किरदार रामकिशन निभाते हुए नजर आएंगे। इस शो के जरिए अजय टीवी प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। गोलमाल अगेन एक्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उनके नाम की घोषणा कराई। उन्होंने लिखा- बेहद प्रतिभाशाली नमन जीत डिस्कवरी पर प्रसारित होने वाले हमारे अपकमिंग शो स्वामी रामदेव: एक संघर्ष में उनका युवा किरदार निभाएंगे।

स्वामी रामदेव: एक संघर्ष बाबा रामदेव की जिंदगी पर लिखी बायोपिक है जो उनकी गुमनामी से लेकर जाने-पहचाने योग गुरु, बिजनेस मुगल और राष्ट्रीय आइकन बनने तक की आकर्षक और प्रेरणादायक यात्रा के बारे में बताएगा। एक बयान में अजय ने कहा- इस बायोपिक से बहुत सारी अपेक्षा हैं और हम यह सुनिष्चित करना चाहते हैं कि जो कोई भी रोल में ठीक लगेगा उसे ही रामकिशन का किरदार निभाने का मौका मिलेगा। दर्शकों को इसके जरिए पहली बार स्वामी रामदेव के शुरुआती दिनों के बारे में पता चलेगा। नमन जैन अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा प्रतिभावान हैं और उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाना जाता है।

Naman, immensely talented, playing young Swami Ramdev in our upcoming show Swami Ramdev: Ek Sangharsh on Discovery Jeet. pic.twitter.com/79Dwi4TVGQ

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) December 18, 2017