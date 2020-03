अजय देवगन की फिल्म ‘गंगाजल’ के एक्टर यशपाल शर्मा ने पिछले दिनों दिल्ली में हुए दंगों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दंगे भड़कने की वजह थी- नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान। एक्टर ने आगे कहा कि- कपिल मिश्रा जैसों के बयानों से दिल्ली में हिंसा भड़की। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के दंगे गुजरात दंगों की झलक थी।

एक्टर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें यशपाल शर्मा कहते हैं- ‘गलती बयानबाजों की है जिसमें कपिल मिश्रा, एक दो और हैं जिन्होंने गलत बयान दिए हैं। उसऐन वक्त पर जान बूझ कर उकसाया गया है कि ट्रंप आया है ताकि कल को कुछ हो। ये बहुत ही गलत बात है। अब अंदर की बात क्या है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, ये तो सब सामने ही दिख रहा है- ट्रकों पर पत्थर आ रहे हैं कि मारो, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, अल्लाह हू के नारे लग रहे हैं। येतो 2002 के दंगों की झलक ही तो थी। पुलिस सब देख रही है सब कुछ, खड़ी है पुलिस कुछ नहीं कर रही है। यह बहुत बेकार है, गलत है, मायूस कर देने वाला है।’

सीएए को सपोर्ट करने को लेकर उन्होंने कहा- ‘मैं सीएए को बिलकुल सपोर्ट नहीं करता हूं, हालांकि मुझे इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है ऐसे में मैं इस बारे में ज्यादा बोलता नहीं। जितना मैं जान पाया हूं। हमको बेकाम उलझाकर रख दि.या गया है। लाइनों में लगने का काम है बस।’

Actor Yashpal Sharma came down heavily on #BJP leader #KapilMishra & other leaders who gave provocative remarks right before the #Delhiriots and called the #violence a glimpse of #Gujaratriots2002. He also criticised the #CAA saying it has induced fear & will increase paperwork pic.twitter.com/xtilgu8uVT

