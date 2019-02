टोटल धमाल को-स्टार अजय देवगन और रितेश देशमुख सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अचानक ट्रोल करने लगे। अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें अजय रितेश से मजाक करते दिखे। रितेश की टांग खिंचाई करते हुए अजय ने इस तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा था- ‘पीछे दाढ़ी वाला बाबा कौन है?’ हफ्ता भर पहले किए गए इस मस्ती भरे पोस्ट का जवाब रितेश ने अब जाकर दिया।

अजय का ये पोस्ट देख रितेश ने भी अजय देवगन को करारा जवाब दिया। रितेश ने फुल मस्ती के मूड में आ कर ट्विटर पर एक पोस्ट किया। मंगलवार को एक्टर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अजय देवगन को डायरेक्ट टैग कर डाला। रितेश ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा- ‘अजय अभी आपका कुत्ता देखा।’ रितेश द्वारा किए गए इस पोस्ट में वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें एक कुत्ता बेबाकी से चलती गाड़ी की छत पर खड़ा दिख रहा है। इस तरह के स्टंट अजय देवगन अपनी कई फिल्मों में करते देखे गए हैं।

इसका रेफरेंस देते हुए रितेश ने अजय पर चुटकी ली। इसका रिस्पॉन्स देते हुए अजय ने एक और तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में एक चिड़िया दोनों पैरों को फैला कर रेलिंग पर खड़ी दिखाई दे रही है। अजय ने इस तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा-‘जैसे ये बर्ड मेरी है..।’

. @ajaydevgn just saw your dog…. pic.twitter.com/EMOBnwRykB

बता दें, अजय देवगन फिल्मों में अपनी ग्रैंड एंट्री को लेकर काफी पॉपुलर हैं। फिल्म Phool Aur Kaante में अजय देवगन की एंट्री को कौन भूल सकता है। वहीं रोहित शेट्टी की फिल्म ‘गोलमाल’ में भी अजय देवगन फैन्स को इस अंदाज में दिखाई दिए थे।

Ya just like how this bird is mine pic.twitter.com/SZRE4Cxzko

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 5, 2019