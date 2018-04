बेटे के सामने सिगरेट पी रहे थे अजय देवगन, ट्रोल्स बताने लगे पिता की जिम्मेदारियां

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने 2 अप्रैल को अपना 49वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। जन्मदिन के मौके पर अजय देवगन अपने परिवार के साथ पेरिस में क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। तस्वीरों को अजय देवगन ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। एक्टर अजय देवगन सात साल के बेटे युग के साथ शेयर की गई एक तस्वीर के कारण ट्रोल हो गए। दरअसल, उस फोटो में अजय देवगन हाथ में सिगरेट पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों ने कमेंट बॉक्स में नाराजगी जाहिर की। एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा- सर, यह अच्छी बात नहीं है कि आप बच्चों के सामने स्मोकिंग कर रहे हैं। वहीं, एक अन्य यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा- सर, आपके हाथ में सिगरेट दिखाई दे रही है, सर आप हम जैसे नवजवान लड़कों के लिए रोल मॉडल हैं, बच्चों के सामने सिगरेट पीने से बचिए। वहीं एक यूजर ने लिखा- क्या यह सिगरेट है? अजय के एक फैन ने लिखा- भाई माफ करिए, लेकिन आप जूनियर देवगन के सामने सिगरेट पी रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2008 में जब काजोल के पिता को हार्ट अटैक आया तो वह अजय की स्मोकिंग की आदत से काफी परेशान हो गई थीं। हालांकि, उन्होंने बीते साल अजय को स्मोकिंग छोड़ने के लिए भी राजी कर लिया था। लेकिन यह फोटो बताती है कि अजय ने स्मोकिंग नहीं छोड़ी है। अजय इन दिनों अपनी फिल्म ‘रेड’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है। माना जा रहा है कि अजय की फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। फिल्म ‘रेड’ साल 1980 की एक सच्ची घटना पर आधारित है।

अजय देवगन ने साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म ‘फूल और कांटे’ से फिल्म जगत में डेब्यू किया था। अजय अब तक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। वह ‘दिलवाले’, ‘जान’, ‘जिगर’, ‘बादशाहो’, ‘कयामत’, ‘कच्चे धागे’, ‘गोलमाल अगेन’, ‘गोलमाल’, ‘सुहाग’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।

Sorry to see & say, in 1st pic u hold a cigarette while being with Jr Devgan. It's not good bade Bhai. At least u should avoid smoking while with kids. Better quit

