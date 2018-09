‘घर में नहीं होगी एंट्री’, अजय देवगन के ट्वीट पर भड़की काजोल ने यूं किया रिएक्ट

विवादों से दूर रहने वाले अभिनेता अजय देवगन ने कुछ घंटों पहले अपनी पत्नी काजोल का व्हाट्सएप नंबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। हालांकि बाद में अजय ने इसे प्रैंक बताया। इस पूरे मामले पर अब काजोल का रिएक्शन आया है। अपने पति अजय की हरकत से काजोल इतना भड़क गई हैं कि उन्होंने उनकी घर पर एंट्री बंद कर दी है।

काजोल ने एक ट्वीट में लिखा- आपका प्रैंक स्टूडियो से बाहर आ गया है। लेकिन अब घर पर आपके लिए कोई एंट्री नहीं है। इसके साथ ही काजोल गुस्से वाली एक इमोजी का भी इस्तेमाल किया है। बता दें कि अजय ने अपने ट्वीट में काजोल का नंबर सार्वजनिक करते हुए लिखा था- ‘काजोल देश में नहीं है। व्हाट्सएप में उनके साथ co-ordinate करें 9820123300’।

Looks like your pranks are out of the studios now… But there is No Entry for them at home! https://t.co/BJsBKW5jjD

— Kajol (@KajolAtUN) September 25, 2018