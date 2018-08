काजोल की ‘हेलिकॉप्टर ईला’ के ट्रेलर रिलीज पर हुई ऐसी गलती कि अजय देवगन को मांगनी पड़ी माफी

बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल तीन साल के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड में कमबैक करने जा रही हैं। आखिरी बार उन्हें साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले में देखा गया था। बीते रविवार को जन्मदिन के मौके पर काजोल की अपकमिंग फिल्म ‘हेलीकॉप्टर ईला’ का ट्रेलर रिलीज किया गया था। ट्रेलर को दर्शक सोशल मीडिया पर काफी पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन फिल्म के इस ट्रेलर में एक बड़ी चूक हो गई है, जिसके चलते फिल्म के निर्माता अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी है। दरअसल ट्रेलर में फिल्म के गीतकार स्वानंद किरकिरे का नाम नहीं शामिल किया गया है।

अजय देवगन ने ट्वीट में लिखा- ”हमने गलती से हेलीकॉप्टर ईला के ट्रेलर में गीतकार स्वानंद किरकिरे का नाम मिस कर दिया है। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हम इसे सुधार रहे हैं।” ‘हेलीकॉप्टर ईला’ के ट्रेलर को अजय देवगन के ऑफिशियल यू-ट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है। ट्रेलर को अबतक पांच लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इस वक्त यू-ट्यूब पर ट्रेलर दूसरे नंबर पर ट्रेड कर रहा है। फिल्म में काजोल के अलावा नेशनल अवार्ड विनर बंगाली एक्‍टर ऋद्धि सेन और नेहा धूपिया लीड किरदारों में हैं। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होनी है।

We accidentally missed out @swanandkirkire's name as lyricist from Helicopter Eela trailer. Apologies, rectifying it.

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) August 5, 2018