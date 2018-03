Ajay Devgn and Kajol seek blessings at Mahalakshmi Temple in Kolhapur. . . Follow @pinkvilla for more updates . . #kajol #ajaydevgn #actor #bollywood #star #movies #mahalaxmitemple #bollywoodcouple #ambabaitemple #kohlapur #blessings #temple #pinkvilla @kajol @ajaydevgn

A post shared by Pinkvilla (@pinkvilla) on Mar 20, 2018 at 1:11pm PDT