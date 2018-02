रिलीज हुआ ‘फन्ने खां’ में ऐश्वर्या राय का फर्स्ट लुक, दिखीं बेहद ग्लैमरस

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन बहुत जल्द अपकमिंग फिल्म ‘फन्ने खां’ में नजर आने वाली हैं। वह इस फिल्म को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा में हैं। अब इस फिल्म में उनके किरदार का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। जारी किए गए फर्स्ट लुक में ऐश्वर्या काफी स्टनिंग नजर आ रही हैं। इस फिल्म में ऐश्वर्या के साथ एक्टर अनिल कपूर और राजकुमार राव भी लीड रोल में दिखाई देंगे। फिल्म के लिए अनिल ने काफी अलग लुक लिया है। उनका लुक फिल्म की शुरुआत से ही चर्चा में रहा है।

इस फिल्म का निर्माण करियार्ज एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया जा रहा है। मंगलवार को प्रोडक्शन के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर ऐश्वर्या का फर्स्ट लुक जारी किया गया है। फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘यहां पर सुंदरियां है और यहां ऐश्वर्या राय बच्चन जो हमारी शाइनिंग स्टार हैं #FanneKhan’। शेयर की गई इस फोटो में ऐश्वर्या काले रंग के टॉप पर ग्रीन आर्मी जैकेट में दिख रही हैं। उन्होंने आंखों पर सनग्लास भी लगाया हुआ है। इस फोटो में ऐश बेहद स्टाइलिश और स्टनिंग लग रही हैं। उनकी इस ग्लैमरस फोटो को देख कहा जा सकता है कि वह फिल्म में ग्लैमरस अवतार में दिखाई देंगी।

There are divas and then there is #AishwaryaRaiBachchan.. our shining star! #FanneKhan

यह फिल्म एक म्यूजिकल ड्रामा है, जिसका निर्माण राकेश ओम प्रकाश मेहरा कर रहे हैं। फिल्म की कहानी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म एव्रीबडी इज फेमस से ली गई है। यह फिल्म साल 2000 में आई थी। इस फिल्म में एक पिता और बेटी के रिलेशन को दिखाया गया था। फिल्म में एक पिता बेटी के सपने को पूरा करने के लिए फेमस गायकों को किडनैपिंग करने लगता है। जिससे उसकी बेटी का कोई कंप्टीशन ही ना रहे।

फन्ने खां में ऐश्वर्या एक सिंगर के रूप में दिखाई देंगी। यह फिल्म 15 जून 2018 को रिलीज होनी है। इस फिल्म की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान स्टारर फिल्म रेस 3 से होगी।

