साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म ‘हैप्पी न्यू ईयर’ को लोगों ने काफी पसंद किया था। इसमें शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन के साथ दीपिका पादुकोण नजर आई थीं। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि दीपिका से पहले लीड रोल के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन डायरेक्टर फराह खान की पहली पसंद थीं। उस समय ऐश्वर्या बेटी आराध्या को जन्म देने के बाद फिल्मों में वापसी कर रहीं थीं। हालांकि, बाद में अभिनेत्री ने ‘हैप्पी न्यू ईयर’ करने से मना कर दिया था।

इसकी वजह यह थी कि मूवी में वह शाहरुख खान के साथ पेयर होतीं, जबकि उनके पति अभिषेक बच्चन भी इस फिल्म का हिस्सा थे। अब ऐश्वर्या का एक पुराना इंटरव्यू फिर से सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने यह ऑफर क्यों ठुकरा दिया था। जबकि उनका मानना ​​था कि मैटरनिटी ब्रेक के बाद बड़े पर्दे पर वापसी के लिए यह फिल्म उनके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकती थी।

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ऐश्वर्या राय ने कही थी ये बात

2018 में पत्रकार राजीव मसंद से बात करते हुए ऐश्वर्या ने कहा था कि ‘हैप्पी न्यू ईयर’ उनके कमबैक के लिए बिल्कुल सही फिल्म हो सकती थी। एक्ट्रेस ने कहा, “जब मुझे इस फिल्म के लिए पूछा गया, तो मां बनने के बाद यह मेरे लिए एकदम सही फिल्म थी।

अगर आपको ऐसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में ऐसा रोल करने को मिले, जिसकी रिलीज और बॉक्स ऑफिस को लेकर पहले से ही सफलता उम्मीद हो, तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना बड़ा कमबैक होता। ओह माय गॉड, मुझे वह स्टेटमेंट देने का मौका मिलता। मतलब, क्या फिल्म थी वो।”

लेकिन एक समस्या यह थी कि अभिषेक पहले से ही फिल्म का हिस्सा थे। ऐश्वर्या को लगा कि कास्टिंग सही नहीं रहेगी, क्योंकि फिल्म में उनकी और अभिषेक की जोड़ी नहीं बनती, जबकि फिल्म में उनका किरदार शाहरुख खान के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ा होता। इसे लेकर एक्ट्रेस ने कहा, “मुझे नहीं पता कि एबी (अभिषेक बच्चन) के साथ यह कैसे काम करता।

मतलब, वह पहले से ही फिल्म में थे। इसलिए मैंने फराह से कहा था कि अगर आप मुझसे अलग से पूछें, तो मैं जरूर यह फिल्म करती। मतलब, ‘मनवा लागे’ गाना शानदार होता, लेकिन मुझे लगा कि उस स्थिति में यह सही नहीं लगता। जब आप फिल्म देख रहे हों, तो ऐसी बहस या चर्चा की गुंजाइश क्यों रखी जाए?”

पत्नी होने के नाते ऐश्वर्या ने लिया फैसला

ऐश्वर्या ने कहा, “एक प्रोफेशनल और एक एक्टर के तौर पर इस फिल्म से पीछे हटना आसान नहीं था, लेकिन एक पत्नी के तौर पर आपको आखिरकार यही फैसला लेना पड़ा।”

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