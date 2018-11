ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में अपना 45 वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। 1 नवंबर को ऐश्वर्या राय बच्चन को पति अभिषेक बच्चन और बेटी अराध्या बच्चन के संग गोवा एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। अब ऐश्वर्या की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें वह स्विमिंग कॉस्टयूम में नजर आ रही हैं। तस्वीरों में ऐश अभिषेक और अराध्या के संग पूल में मस्ती करते हुए दिखाई पड़ रही हैं।

ऐश्वर्या की नई तस्वीरों की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि अभिनेत्री को काफी लंबे समय के बाद स्विमसूट में देखा गया है। हालांकि इन ऐश्वर्या की यह तस्वीरें साफ नजर नहीं आ रही हैं, हालांकि इतना जरुर कहा जा सकता है कि तस्वीरों में ऐश्वर्या राय बच्चन ही हैं। ऐश्वर्या ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से गोवा की तस्वीरों को साझा किया है हालांकि यह पूल की तस्वीरें नहीं है। फोटोज में अभिषेक बच्चन येलो कलर की पैंट में बेटी अराध्या के संग मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं।

Happy to see her having fun #AishwaryaRaiBachchan pic.twitter.com/FwbfBLv2SX

You can see Aaradhya here. Aish and Abhi w friends #AishwaryaRaiBachchan pic.twitter.com/hENLcD5vSK

— Stargazer (@ashforeverno1) November 2, 2018