अभिषेक बच्चन विदेश में ऐश्वर्या और अराध्या के साथ कुछ यूं बिता रहे हैं क्वालिटी टाइम, सामने आईं ये तस्वीरें

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन हाल ही में अपना 42 वां जन्मदिन मनाया। अभिषेक बच्चन पिछले कुछ समय से बड़े परदे से गायब हैं। अभिषेक बच्चन इन दिनों विदेश में पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी अराध्या के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। अभिषेक बच्चन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। तस्वीरों में अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर शेयर की जा रही तस्वीरों को अभिनेता अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के फैंस लाइक करने के साथ अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीरों में अभिषेक बच्चन ब्लैक कलर की जैकेट में नजर आ रहे हैं।

बेविचिंग बच्चंस नाम के एक ट्विटर अकाउंट ने अभिषेक बच्चन की तस्वीरों को शेयर करते हुए एक फोटो में कैप्शन लिखा, ”एक आम इंसान के जैसे, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन बेटी अराध्या के साथ पिज्जा पार्टी का मजा लेते हुए। सच में ऐश्वर्या बहुत खूबसूरत हैं।” पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभिषेक बच्चन इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में पत्नी और बेटी संग क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं।

I love how this person describes Abhishek and Aishwarya as being ‘down to earth’ here. It just shows that their values go way beyond their celebrity status pic.twitter.com/3dk63z6Jge

