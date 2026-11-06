गुरुवार को मुंबई में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दीवाली पार्टी में बॉलीवुड के कई सेलेब्स को देखा गया। सैफ-करीना, माधुरी, सारा, जाह्नवी, विक्की कौशल समेत कई शानदार फिल्मी सितारों के साथ ये शाम सजी लेकिन हर किसी का ध्यान सिर्फ ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने अपनी तरफ खींच लिया।

इस शाम का सबसे ज्यादा आकर्षक सीन यहीं था जब पैप्स के सामने ऐश्वर्या राय और अभिषेक ने एंट्री मारी। सभी सेलेब्स ने एक-एक करके पैप्स के सामने पोज दिए।

जब बारी ऐश्वर्या राय की आई तो उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो गया। अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ ऐश्वर्या राय लाल रंग की साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थीं। उनके साथ अभिषेक बच्चन काले रंग के आउटफिट में नजर आए। हाथों में हाथ डाले, एक-दूसरे को गले लगाते हुए फोटो क्लिक कराते दोनों दिखाई दिए।

दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, उसकी वजह से है कि दोनों एक्टर्स को साथ में इस तरह के मौकों पर काफी कम देखा जाता है।

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फैंस कर रहे अभिषेक-ऐश्वर्या की तारीफ

दीवाली पार्टी के मौके पर हर साल एक्ट्रेस अपनी बेटी आराध्या के साथ नजर आती हैं। इस बार ऐश्वर्या राय को अभिषेक के साथ देखकर पैप्स के साथ-साथ फैंस भी हैरान हैं।

उनके वीडियोज पर फैंस के लगातार कमेंट देखने मिल रहे हैं। जहां लोगो उन दोनों की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। यहां ऐश्वर्या ने भी अभिषेक के साथ काफी प्यारे अंदाज में फोटोज क्लिक कराईं।

सैफ-बेबो का दीवाली पार्टी लुक

इन दोनों के अलावा मनीष मल्होत्रा की पार्टी में सैफ अली खान और करीना कपूर को देखा गया। दोनों हमेशा की तरह काफी प्यारे लग रहे थे। बेबो का लुक काफी बोल्ड और खूबसूरत नजर आया।

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उनके अलावा रकुलप्रीत सिंह, जैकी भगनानी, विक्की कौशल, जाह्नवी कपूर, तमन्ना भाटिया, कृति सेनन, अनन्या पांडे, सुहाना खान,, सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, शिल्पा शेट्टी, हुमा कुरैशी, मलाइका अरोड़ा, दिशा पाटनी समेत कई सेलेब्स ने इस दीवाली पार्टी में चार चांद लगाए।