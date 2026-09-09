3 साल पहले मलयालम सितारों दुलकर सलमान और ऐश्वर्या लक्ष्मी की जोड़ी के साथ एक फिल्म में आने का ऐलान हुआ तो फैंस की उम्मीदें और उत्साह चरम पर था। दोनों मिलकर फिल्म ‘किंग ऑफ कोठा’ में काम करने वाले थे, जो बॉक्स ऑफिस पर आते ही बुरी तरह पिट गई।

इस पिक्चर को 2023 में अपनी रिलीज के बाद दर्शकों और क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू मिले। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में भी ये नाकाम साबित हुई। इस सबके बीच ‘किंग ऑफ कोठा’ के कई सीन्स को ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा।

अब फिल्म की हीरोइन रहीं ऐश्वर्या लक्ष्मी ने ‘किंग ऑफ कोठा’ के अपने करियर पर असर को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि फिल्म के फ्लॉप होने और ट्रोलिंग की वजह से उन्हें प्रोफेशनल तौर पर काफी नुकसान हुआ था।

मलयालम सिनेमा में उन्हें मिलने वाले मौकों में कमी आ गई थी। ऐश्वर्या के मुताबिक, इंडस्ट्री में फिल्मकारों के बीच उन्हें अपनी पिक्चर में लेने को लेकर शंका आ गई थी। ट्रोलिंग के चरम पर पहुंचने के बाद अभिनेत्री ने दुलकर सलमान के साथ काम करने का आत्मविश्वास भी खो दिया था।

ऐश्वर्या के करियर पर पड़ा असर

ऐश्वर्या लक्ष्मी ने बताया कि एक बार उन्होंने एक विज्ञापन करने से मना दिया था। इसमें उनके साथ दुलकर सलमान होने वाले थे। अभिनेत्री को लगा था कि दुलकर के साथ उनकी जोड़ी को अगर एक बार फिर ट्रोल किया गया तो ब्रांड को नुकसान होगा।

टीवी प्रेजेंटर रंजिनी हरीदास के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए ऐश्वर्या ने कहा, ‘किंग ऑफ कोठा बड़ी हाइप के बीच 2023 में आई थी। लेकिन उनके बाद मुझे महसूस हुआ कि मलयालम इंडस्ट्री मुझे कास्ट करने में डर रही है। मुझे ही नहीं, दुलकर और फिल्म के क्रू को भी ट्रोल्स का सामना करना पड़ा। मेरी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी दोनों को ट्रोल किया गया। लेकिन कई बार मुझे लगा कि जो उन्होंने कहा वो भी सही था।’

डायलॉग के लिए हुईं ट्रोल

ऐश्वर्या लक्ष्मी ने यह भी बताया कि उन्हें एक लाइन के चलते भी ट्रोल्स का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा, ‘बहुत सारे लोगों ने मेरे दुलकर को राजुवेट्टा (Rajuvetta) कहने के तरीके के लिए मेरा मजाक उड़ाया था। मुझे बहुत बुरा लगा था जब फिल्म हैलो मम्मी (2024) के सेट पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे यह कहकर पुकारा और मेरा मजाक उड़ाया। ऐसी बहुत-सी चीजें हुई थीं।’

किंग ऑफ कोठा ने कितनी की थी कमाई?

फिल्म ‘किंग ऑफ कोठा’ में गोकुल सुरेश, नायला उषा और चेम्बन विनोद जोस ने भी अहम किरदार निभाए हैं। इस फिल्म ने अभिलाष जोशी ने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। वो मलयालम सिनेमा के दिग्गज फिल्मकार जोशी के बेटे हैं। सैकनिल्क के अनुसार, 50 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘किंग ऑफ कोठा’ ने दुनियाभर में महज 31.35 करोड़ रुपये का ही बिजनेस किया था।