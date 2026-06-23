अक्षय कुमार स्टारर ‘वेलकम टू द जंगल’ के डायरेक्टर अहमद खान, मुंबई में अपनी पत्नी शाइरा अहमद खान और अपने दो बेटों अज़ान व सुब्हान के साथ रहते हैं। उनका आलीशान घर किसी लग्जरी महल से कम नहीं है।

हाल ही में पिंकविला को दिए गए एक होम टूर में अहमद ने अपने शानदार आशियाने की झलक दिखाई। घर का इंटीरियर वर्साचे-प्रेरित डेकोर से सजा है, वहीं उनकी सबसे खास संपत्तियों में करीब 3 करोड़ रुपये की असली बैटमोबाइल भी शामिल है, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया।

घर के एंट्री एरिया से की एंटीक शोपीस सजाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये खास सजावटी सामान सीधे तुर्की से मंगवाए गए थे। यहां लगी एक वॉल हैंगिंग उनके पूरे परिवार का प्रतीक है, जबकि सेंटर टेबल का बेस करीब 4,000 साल पुराना बताया जाता है। इस हिस्से में डिज्नीलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियोज से बच्चों के लिए लाए गए कई यादगार गिफ्ट्स भी रखे गए हैं। डाइनिंग रूम की ओर जाने वाले दरवाजे से पहले एक बड़ा और बेहद खूबसूरत झूमर भी इस जगह की शान बढ़ाता नजर आता है।

(Photo Source-Video Grab)

डाइनिंग एरिया में पहुंचते ही अहमद खान ने अपनी उपलब्धियों से भरी ट्रॉफी और अवॉर्ड्स की शेल्फ दिखाई, जिसमें तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में मिले कई सम्मान सजे हुए हैं। कमरे में सफेद और सुनहरे रंग की डाइनिंग टेबल रखी गई है, जबकि पूरे स्पेस की थीम ब्लैक और गोल्डन टोन पर आधारित है, जो इसे बेहद रॉयल लुक देती है।

(Photo Source-Video Grab)

घर की खास चीजों में एक अनोखा कलेक्टर्स आइटम भी शामिल है। अमेरिका की मशहूर रूट 66 थीम पर बना लाल रंग का रेट्रो गैस स्टेशन मॉडल, जिसे उन्होंने अमेरिका से खरीदा था। इसके अलावा, दिवंगत चित्रकार एम. एफ. हुसैन की बनाई एक विशाल पेंटिंग और बारीक हस्तकला से सजा चीनी पोर्सिलेन पीस भी घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं।

(Photo Source-Video Grab)

लिविंग रूम की बात करें तो यहां हर चीज में लग्जरी ब्रांड वर्साचे की झलक दिखाई देती है। कुशन कवर, वॉलपेपर, कालीन और लैंप तक, पूरा इंटीरियर उसी थीम पर डिजाइन किया गया है। अहमद ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उनकी पत्नी शाइरा वर्साचे की बहुत बड़ी फैन हैं और जहां भी इस ब्रांड की कोई खास चीज दिखती है, वह उसे खरीदने से नहीं चूकतीं। हालांकि, उनके मुताबिक घर को भले ही वर्साचे से सजाया गया हो, लेकिन इसकी डिजाइनिंग को सादगी और एलिगेंस के साथ रखा गया है, न कि किसी भारी-भरकम गॉथिक स्टाइल में।

(Photo Source-Video Grab)

लिविंग एरिया में एम. एफ. हुसैन की एक और शानदार घोड़े वाली पेंटिंग लगी हुई है, जिसे अहमद खान को उनकी पत्नी शाइरा ने तोहफे में दिया था। पूरे कमरे को रंग-बिरंगे एलिमेंट्स से सजाया गया है। पीले और लाल कुशन, नीले रंग की अलमारी और कई आकर्षक सजावटी सामान इस जगह को जीवंत बनाते हैं। इसके बाद अहमद अपने बेडरूम में पहुंचे, जहां भी वर्साचे की झलक साफ दिखाई देती है। ब्लैक और गोल्डन थीम वाले इस कमरे में बड़ी-बड़ी दीवारों पर लगे शीशे और एक शानदार वॉक-इन क्लोसेट है, जिसमें कई लग्जरी ब्रांड्स के कपड़े और फुटवियर रखे गए हैं।

(Photo Source-Video Grab)

घर दिखाने के बाद अहमद ने अपनी शानदार कार कलेक्शन की सैर कराई। सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे सुब्हान की कस्टमाइज्ड पोर्श 718 बॉक्सस्टर दिखाई। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट की हुई मेबैक भी दिखाई और बताया कि यह बेहद आरामदायक कार है, जिसे शाइरा काफी पसंद करती हैं। वहीं खुद अहमद को यूके से मॉडिफाई करवाई गई अपनी जी-वॅगन चलाना पसंद है।

यह भी पढ़ें: Eetha Teaser: ‘पड़ी-पड़ी मरी तो बेचारी, नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी’; ‘ईठा’ में श्रद्धा कपूर बनीं विठाबाई

हालांकि उनकी कार कलेक्शन का सबसे खास आकर्षण बैटमोबाइल है। यह मशहूर सुपरहीरो बैटमैन की कार की रेप्लिका है, जिसकी कीमत इसकी बनावट और इंजन के हिसाब से करोड़ों रुपये तक पहुंच सकती है। लंबी और आकर्षक डिजाइन वाली इस कार में ओरिजिनल बैटमोबाइल की तरह फिन्स, गिल्स और धुआं छोड़ने वाले बर्नर भी लगे हुए हैं।

(Photo Source-Video Grab)

अहमद ने बताया कि इस कार को गोथम मोटर्स ने तैयार किया था और बाद में इसे मुंबई लाकर असेंबल किया गया। करीब 24 फीट लंबी इस गाड़ी में छह टायर हैं। हालांकि यह सड़क पर चलाने के लिए कानूनी रूप से मंजूर नहीं है, इसलिए इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने कहा कि यह ‘कीटन बैटमोबाइल 89’ मॉडल है, जिसे अब तक बनी सभी बैटमोबाइल्स में सबसे बेहतरीन डिजाइन माना जाता है।

(Photo Source-Video Grab)

वर्कफ्रंट की बात करें तो अहमद खान की अगली फिल्म वेलकम टू द जंगल 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर और राजपाल यादव जैसे कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह लोकप्रिय वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है।