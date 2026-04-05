Chetak Screen Awards 2026: मुंबई में रविवार को आयोजित भव्य चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 समारोह में नए सितारे अहान पांडे ने ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (पुरुष) का पुरस्कार अपने नाम किया। उन्होंने अपनी शानदार फिल्मों के लिए यह सम्माननीय फिल्म सैयारा में अपने सिद्धांत के लिए जीत हासिल की।

Chetak SCREEN Awards 2026 LIVE: शुरू हुआ चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स, आलिया भट्ट स्टेज पर आईं

इस श्रेणी में अहान पांडे का सामना इस साल के अन्य शुरुआती कलाकार – मोहित अग्रवाल (आगरा), अमान देवगन (आजाद), सैमुअल अबिओला रॉबिन्सन (दिली डार्क), और ऐश्वर्या ठाकरे (निशांची) – से हुआ था। लेकिन अपने अनलिंक स्क्रीन प्रेसिजन और स्कॉलरशिप के दम पर अहान ने सभी को पीछे छोड़ दिया।

पुरस्कार अनुपम खेर और बजाज ऑटो के सुपरस्टार नीरज बजाज ने अहान पांडे को दिया। समारोह के समारोह में बॉलीवुड के ग्लैमरस स्टार आलिया भट्ट, कॉमेडियन जाकिर खान और सुनील ग्रोवर, और प्रतिष्ठित पत्रकार सौरभ द्विवेदी (संपादक – हिंदी, द इंडियन एक्सप्रेस) ने की।

चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 के बारे में

चेतक स्क्रीन अवार्ड्स, द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा स्थापित, सिनेमा और ओटीटी की उत्कृष्टता को केवल मेहत और सहयोगियों की शिक्षा के आधार पर सम्मानित किया जाता है।

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इस वर्ष का नामांकन और स्नातक का चयन स्क्रीन अकादमी द्वारा किया गया, जो कि 53 नामी-गिरामी फिल्म निर्माता और सांस्कृतिक सांस्कृतिक का एक गैर-वैकल्पिक संस्थान है।

न्यायपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डॉ. प्रिया जयकुमार (दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय) ने टेक्नाल्ड ग्रेडिंग गाइडलाइंस तैयार की, जिसमें अकादमी के सदस्य संरचित वोटिंग के दौरान फॉलो करते हैं।

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स्क्रीन एकेडमी के सदस्यों में शामिल हैं: शूजीत सरकार, दीपा मेहता, श्रीराम राघवन, राम माधवानी, गुनीत मोंगा कपूर, जॉन अब्राहम, कबीर खान, करण जौहर, मुकेश छाबड़ा, पायल कपाड़िया, प्रोसेनजीत चटर्जी, आरएस प्रसन्ना, राजीव मेनन, राजकुमार हिरानी, ​​रेसुल पुकुट्टी, रीमा दास, विद्या बालन, और अन्य।

इस जीत के साथ अहान पांडे ने अपने करियर की शानदार शुरुआत की और बॉलीवुड में नई उम्मीदों की किरणें उभरकर सामने आईं।