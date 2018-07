सालों बाद गौरी ने शाहरुख खान को दी किसी बात की इजाजत, ये रहा नतीजा

शाहरुख खान अपनी फैमिली के साथ इन दिनों चिलिंग मूड में नजर आ रहे हैं। आए दिन कभी गौरी, तो कभी बड़ा बेटा आर्यन सोशल मीडिया पर कोई न कोई क्यूट तस्वीर शेयर कर रहे हैं। इस बार शाहरुख ने एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है। तस्वीर में शाहरुख अपनी बीवी गौरी के साथ नजर आ रहे हैं। गौरी सोशल मीडिया पर आए दिन अपने काम से जुड़ी हुई तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। साथ ही गौरी कभी सिंगल तो कभी अपने बच्चें आर्यन, सुहाना और अबराम के साथ तस्वीरें पोस्ट करती हैं। लेकिन पति शाहरुख के साथ गौरी कम ही तस्वीरें शेयर करती हैं।

ऐसे में शाहरुख ने अपने सोशल अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में शाहरुख खान फंकी अंदाज में सेल्फी ले रहे हैं। वहीं गौरी भी गॉगल्स पहने कैमरे की तरफ देख रही हैं। शाहरुख इस तस्वीर को लेकर कहते हैं कि लंबे समय के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें उनके साथ तस्वीर पोस्ट करने की इजाजत दी है। जी हां, जाहिर है सोशल मीडिया पर गौरी और शाहरुख एक दूसरे के साथ कम तस्वीरें अपलोड करते हैं। ऐसे में शाहरुख ने लंबे वक्त के बाद गौरी के साथ ये तस्वीर शेयर की। साथ ही इसे कैप्शन देते हुए लिखा- ‘लंबे वक्त के बाद पत्नी ने मुझे ये तस्वीर अपने साथ खींचने और पोस्ट करने की इजाजत दी। यह गौरी का दिल है।’

After years the wife has allowed me to post a pic I have taken…she’s @gaurikhan all heart! pic.twitter.com/QfAJajRlim

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 7, 2018