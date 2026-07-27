अभिनेता धनुष ने रविवार को अपने प्रशंसकों से ऐसी बात कही, जिसके बाद उनके राजनीति में आने की अटकलें फिर तेज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उनके फैंस की एकजुटता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि समाज के लिए भी काम आनी चाहिए।

धनुष चेन्नई में अपने फैन क्लब की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा, “इतने सारे लोग एक साथ हैं। हमारी इस एकजुटता में बहुत ताकत है और इसे सही दिशा देने की जरूरत है।”

उन्होंने आगे कहा, “सिर्फ ऑडियो लॉन्च और फैन मीट तक ही सीमित मत रहिए। हमें इससे भी ज्यादा सामाजिक सेवा के काम करने चाहिए। अपने इलाके के लोगों और आसपास रहने वाले परिवारों की जरूरतों को समझिए और जितनी हो सके उनकी मदद कीजिए। मैं चाहता हूं कि मुझे आप पर और भी ज्यादा गर्व महसूस हो। मुझे भरोसा है कि आप ऐसा जरूर करेंगे।” इस दौरान धनुष ने कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले फैन क्लब के लिए एक नए झंडे का भी अनावरण किया।

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धनुष के इस बयान की तुलना तुरंत अभिनेता विजय के राजनीतिक सफर से की जाने लगी। विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी ‘तमिझगा वेत्री कझगम’ बनाने से पहले वर्षों तक अपने फैन क्लबों का ऐसा नेटवर्क तैयार किया था, जो जमीनी स्तर पर सामाजिक सेवा संगठनों की तरह काम करता था। बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। उनके फैन क्लब पार्टी बनने से पहले ही उसकी मजबूत बुनियाद बन चुके थे। ऐसे में जब धनुष ने अपने प्रशंसकों से मोहल्लों में सामाजिक सेवा करने की अपील की, तो लोगों ने इसकी तुलना विजय की रणनीति से करनी शुरू कर दी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने लिखा, “लगता है राजनीति की कतार अब और लंबी होने वाली है। सबको लगने लगा है कि अगर थलापति विजय राजनीति में आ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं?” दूसरे यूजर ने लिखा, “राजनीति में आपका स्वागत है, धनुष। तमिलनाडु को सत्ता के पीछे भागने वाले अभिनेताओं नहीं, बल्कि पढ़े-लिखे, अनुशासित और साहसी लोगों की जरूरत है।” वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, “लगता है धनुष अपनी नई राजनीतिक पार्टी उम्मीद से पहले लॉन्च कर सकते हैं।”

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हालांकि, धनुष ने अब तक कभी भी चुनावी राजनीति में आने की इच्छा की पुष्टि नहीं की है। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने स्टारडम और फैन बेस का इस्तेमाल फिल्म प्रमोशन से आगे बढ़कर सामाजिक कार्यों के लिए किया है। उनके फैन क्लब वर्षों से तमिलनाडु में रक्तदान शिविर, बाढ़ राहत अभियान और शिक्षा सहायता जैसे कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं।