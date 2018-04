बिग बॉस के बाद भी लड़ाई, शिल्पा शिंदे फैन की धमकी- लीक कर दूंगा हिना खान का MMS

बिग बॉस सीजन 11 की विजेता शिल्पा शिंदे और फर्स्ट रनरअप हिना खान के बीच शो के बाद भी झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले ही शिल्पा और हिना खान का ट्विटर वॉर हुआ था। कैट फाइट में हिना के बॉयफ्रेंड रॉकी जयसवाल भी कूद पड़े थे। हिना और शिल्पा की लड़ाई के बाद अब शिल्पा और हिना के फैन्स भी सामने आ गए हैं।शिल्पा के एक फैन ने हिना खान का अश्लील एमएमएस वायरल करने की धमकी दी है। इसके बाद हिना खान के बॉयफ्रेंड ने करारा जवाब दिया है, तो वहीं शिल्पा के भाई आशुतोष भी सामने आए हैं।

शिल्पा के एक फैन ने हिना खान के एमएमएस को उनके अपकमिंग पंजाबी गाने के साथ वायरल करने की बात कही है। इसके बाद हिना खान के बॉयफ्रेंड रॉकी जयसवाल ने लिखा, ”तुम बस इसी तरह की गंदगी को कवर करते रहना और उसे सभी जगह फैलाते रहना। बकवास और गालियों की बारिश हो रही है, लेकिन इस बात को जान लो कि मुझे इस तरह की हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपने आइडल को पसंद करो, जिसे अभी भी इस मुद्दे की कोई समझ नहीं है।”

So to cover their dirt they are throwing Shit everywhere just as expected. Nonsense logics and comparisons n obv abuses to make it louder but lemme break your dream , it’s not affecting at all. U like ur idol still make no sense and have no sensible explanations over the issue! — ROCKY (@JJROCKXX) April 24, 2018

Yes to make your selves happy and illogically content your void, your Idols and their media handlers (back to life) are promoting hate/abuses/anarch just like it’s still BB11. There is no WKV to cover your filth anymore. And btw don’t lemme start on who wants promotions and how. — ROCKY (@JJROCKXX) April 24, 2018

This is bad .. pls don’t do this

Take this off right away.. pic.twitter.com/GgWxCFNfqi — Ashutosh Shinde (@ShindeAshutosh) April 24, 2018

वहीं, शिल्पा शिंदे के भाई ने इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है। आशुतोष ने ट्विटर पर लिखा, ”यह गलत बात है, प्लीज ऐसा न करें तो इसे तुरंत डिलीट कर दें।” बता दें कि बिग बॉस शो के दौरान दावा किया जा रहा था कि शिल्पा एक एमएमएस में नजर आ रही हैं, इस अश्लील एमएमएस को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल हुआ था। शिल्पा के फैन्स ने इस वीडियो का विरोध किया था। शिल्पा ने भी इस वीडियो को फर्जी बताया था। कुछ दिन पहले शिल्पा ने सोशल मीडिया पर वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें यह किसी फैन ने भेजा है और वह इसके जरिए बताना चाहती हैं कि उस स्क्रीनशॉट में वह नहीं थीं। इसके बाद हिना और रॉकी ने शिल्पा की पोस्ट पर कमेंट कर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद हिना और शिल्पा के फैन्स के बीच फाइट शुरू हो गई थी।

