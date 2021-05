टीवी एक्ट्रेस युविका चौधरी की एक कथित जातिवादी टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कथित तौर पर एक जाति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करती दिख रही हैं। उनकी इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया यूजर्स बुरी तरह भड़क गए हैं और अब उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता से उनकी तुलना कर रहे हैं और ट्विटर पर #ArrestYuvikaChoudhary ट्रेंड कर रहा है।

वीडियो युविका के ब्लॉग का एक हिस्सा है जिसमें एक्ट्रेस के पति और रियलिटी टीवी के स्टार प्रिंस नरूला भी दिख रहे हैं। वीडियो में युविका कहती हैं, ‘मैं जब भी ब्लॉग बनाती हूं मैं क्यों हमेशा (इसी दौरान युविका एक जाति विशेष का नाम लेती हैं) की तरह खड़ी हो जाती हूं आकर। मुझे इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं खुद को ढंग से निखार सकूं। मैं बहुत बुरी दिख रही हूं।’

हालांकि जब विवाद बढ़ा तो युविका ने माफी भी मांग ली है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर कहा है, ‘दोस्तों, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उस शब्द का मतलब नहीं जानती थी। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और मैं कभी किसी को ठेस पहुंचाने की सोच भी नहीं सकती। मैं आप सब से माफी मांगती हूं, उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे।’

युविका ने माफी मांग ली है बावजूद इसके लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोल कर रहे हैं और #ArrestYuvikaChoudhary का इस्तेमाल कर ट्वीट कर रहे हैं। रितेश नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘एक और कलाकार ने एक पूरे समुदाय के को नीचा दिखाने के लिए जातिवादी टिप्पणी की है। इसलिए मुनमुन दत्ता को अरेस्ट करने की मांग सही थी। ये लोग बाकी दुनिया से अलग अपने प्रिविलेज में जी रहे हैं।’

Few days ago munmun dutta used the word. These celebrities are normalising it. This is non negotiable @HansrajMeena #ArrestYuvikaChoudhary #मोदी_पनौती_है #नौकरी_चोर_भाजपा pic.twitter.com/MkczaNvrXE

— Md Toushif (@MdToush0786) May 25, 2021