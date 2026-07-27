सामंथा रुथ प्रभु ने जून में ही अपनी पहली प्रेग्नेंसी के बारे में फैंस को जानकारी दी थी। इसके बाद अब उनके पूर्व पति यानी अभिनेता नागा चैतन्य की दूसरी पत्नी एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला को लेकर कयास लग रहे हैं कि वो भी जल्द मां बनने वाली हैं। ये कयास नागा चैतन्य की एक पोस्ट के बाद लगने लगे, जिसमें उन्होंने शोभिता धुलिपाला की एक कैंडिड तस्वीर शेयर की।

दरअसल नागा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें शोभिता धुलिपाला अपने हाथों से बनाया हुआ खाना प्लेटों में परोसती नजर आ रही हैं। तस्वीर में शोभिता ढीली-ढाली टी-शर्ट और पायजामा पहने दिखाई दे रही हैं।

तस्वीर शेयर करते हुए नागा चैतन्य ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “शादी के करीब दो साल बाद आज पत्नी ने मेरे लिए डिनर बनाया… लगता है आज मैंने कुछ सही किया होगा।” इस पर शोभिता ने भी मजेदार जवाब देते हुए लिखा, “तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो या मेरी तारीफ कर रहे हो?”

सोशल मीडिया पर शुरू हुई प्रेग्नेंसी की चर्चा

दोनों की प्यारी नोकझोंक ने फैंस का दिल जीत लिया, लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तस्वीर देखकर शोभिता की प्रेग्नेंसी को लेकर कयास लगाने शुरू कर दिए।

कमेंट्स में लोगों ने लिखा, “मुझे लगता है वह प्रेग्नेंट हैं।” “लगता है कोई गुड न्यूज आने वाली है।” “मुझे भी लगता है शोभिता प्रेग्नेंट हैं।” “क्या यह मां बनने वाली हैं?” हालांकि, यह सिर्फ सोशल मीडिया पर की जा रही अटकलें हैं। अभी तक नागा चैतन्य या शोभिता धुलिपाला ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

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दिसंबर 2024 में हुई थी शादी

करीब दो साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला ने 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के प्रतिष्ठित अन्नपूर्णा स्टूडियोज में पारंपरिक दक्षिण भारतीय रीति-रिवाजों से शादी की थी। इस निजी समारोह में परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।

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नागा चैतन्य और सामंथा की पहली शादी

बता दें कि नागा चैतन्य की पहली शादी अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु से हुई थी। दोनों ने चार साल साथ रहने के बाद 2021 में अलग होने का फैसला किया था। इसके बाद नागा चैतन्य ने शोभिता धुलिपाला से शादी की। वहीं सामंथा ने 1 दिसंबर 2025 को डायरेक्टर राज निदिमोरू से दूसरी शादी की।