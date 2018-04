राणा दग्गूबाती के भाई पर यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद श्री रेड्डी ने लीक की इस डायरेक्टर की निजी चैट

तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के विरोध में सड़क पर टॉपलेस होकर प्रदर्शन करने वाली अदाकारा श्री रेड्डी एक के बाद एक कई धमाके कर रही हैं। बाहूबली स्टार राणा दग्गूबाती के भाई पर उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया और अब तेलुगू सिनेमा के डायरेक्टर-एक्टर वेंकट कोना के साथ वाली अपनी कथित निजी चैट मीडिया के सामने लीक कर दी। सबसे पहले तेलुगू मीडिया में कोना वेंकट की कथित निजी चैट लीक हुई थी। चैट में कोना वेंकट कहते हुए दिखाई देते हैं- ”अभी फ्री हुआ हूं, तुम्हारा वजन वाकई कम हो गया। मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूं।” इस पर श्री रेड्डी कहती हैं- ”लेकिन क्या फायदा है, आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं।” कोना वेंकट ने श्री रेड्डी के आरोपों को खारिज करते हुए मामले की जांच की मांग की। डायरेक्टर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा- ”मैं मुझे समेत कुछ फिल्मी शख्सियतों पर एक अभिनेत्री के द्वारा लगाए गए आरोपों से हैरान हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मामले की पुलिस जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए, उसे सजा मिले। सत्य जरूर प्रबल होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी है।”

उन्होंने आगे लिखा- ”दया आती है कि फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मी शख्सियतें कई लोगों के आसान लक्ष्य बन गए हैं जो सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से हमारी फिल्मों में तेलगू कलाकारों को लेने का समर्थन करता हूं। गीतांजलि में आपको केवल तेलुगू कलाकार ही दिखेंगे। लेकिन यह स्वीकार्य नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं।” कोना वेंकट राम चंद्र, अखिल, रवि तेजा आदि कलाकारों के साथ बतौर निर्माता-निर्देशक और लेखक काम कर चुके हैं।

