इन दिनों उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम के महान आध्यात्मिक संत नीब करौरी बाबा पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म कमाल का प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज पर फिल्म बनने की बात भी सामने आई है।

जी हां!वैष्णव किन्नर अखाड़ा की जगद्गुरु शंकराचार्य हिमांगी सखी ने ये जानकारी दी है। उनका आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि प्रेमानंद महाराज के जीवन पर फिल्म बनेगी और उसका नाम ‘राधा अंश’ होगा। इस फिल्म के जरिए प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक जीवन, उनके विचारों और राधारानी के प्रति उनकी भक्ति को आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

हिमांगी सखी की मानें तो फिल्म को लेकर मेकर्स से शुरुआती बातचीत हो चुकी है। हालांकि इसे लेकर अब तक प्रेमानंद महाराज और उनके शिष्यों से आधिकारिक अनुमति लेनी अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि फिल्म में किन कलाकारों को लिया जाएगा, ये फैसला प्रेमानंद महाराज के शिष्यों की सलाह के बाद ही होगा।

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हिमांगी सखी ने बताया कि ‘हनुमान अंश’ को देखकर वो बहुत प्रभावित हुईं। इसी से उन्हें ‘राधा अंश’ बनाने का विचार उनके मन में आया।

उनका कहना है कि जैसे ‘हनुमान अंश’ में नीब करौरी बाबा के बचपन से लेकर संत बनने तक के सफर, आस्था, सेवा, विनम्रता और मानवता को दिखाया गया है। वैसे ही वो चाहती हैं कि ‘राधा अंश’ के जरिए प्रेमानंद महाराज के जीवन के बारे में भी लोगों को पता चल सके।

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हिमांगी ने कहा कि प्रेमानंद महाराज को राधा रानी का अंश माना जाता है, इसलिए उनपर आधारित फिल्म का नाम ‘राधा अंश’ होगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रेमानंद महाराज की तरफ से फिल्म की मंजूरी मिलेगी, वैसे ही फिल्म का प्रोमो तैयार किया जाएगा।