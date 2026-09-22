नागालैंड की फिल्म ‘अंघ’ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। निर्देशक थेजा रियो की इस फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म अवॉर्ड जीता है। इसके साथ ही ‘अंघ’ यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है।

यह अवॉर्ड TIFF के प्रतियोगी प्लेटफॉर्म प्रोग्राम में दिया जाता है। इस जीत के बाद ‘अंघ’ के लिए 2027 के ऑस्कर की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में जगह बनाने का एक और रास्ता खुल गया है।

TIFF में मिला 20 हजार कनाडाई डॉलर का पुरस्कार

‘अंघ’ ने रविवार, 20 सितंबर को TIFF का प्लेटफॉर्म प्राइज जीता। यह पुरस्कार प्लेटफॉर्म प्रोग्राम की उस फिल्म को दिया जाता है, जो अपने शानदार निर्देशन और अलग तरह की कहानी कहने के अंदाज से दर्शकों और जूरी को प्रभावित करती है। फिल्म को उसकी ताजा सोच, मजबूत फिल्म निर्माण और एक दुनिया के गहरे चित्रण के लिए सम्मानित किया गया।

पांच सदस्यों वाली जूरी ने ‘अंघ’ को 20 हजार कनाडाई डॉलर की पुरस्कार राशि भी दी। इस जूरी में अर्जेंटीना के निर्देशक पाब्लो ट्रैपेरो, ब्रिटिश स्क्रीनराइटर अम्मा असांते, ताइवान की कलाकार सिल्विया चांग, कनाडाई फिल्म प्रोड्यूसर ल्यू डेरी और हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल्बर्ट ली शामिल थे।

कोंयाक भाषा में बनी है फिल्म

‘अंघ’ की एक खास बात यह भी है कि इसे पूरी तरह कोंयाक भाषा में शूट किया गया है। TIFF में मिली जीत के बाद अब यह फिल्म 2027 के ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए विचार किए जाने की दौड़ में शामिल हो सकती है। हालांकि, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि फिल्म ऑस्कर के लिए आधिकारिक तौर पर नॉमिनेट हो गई है।

भारत की ओर से इस कैटेगरी के लिए आधिकारिक तौर पर चुनी गई फिल्म मराठी ‘गोंधल’ है। वहीं ‘अंघ’ को TIFF की जीत के कारण ऑस्कर में विचार के लिए एक अलग रास्ता मिला है।

‘अंघ’ को कैसे मिला ऑस्कर में जाने का रास्ता?

दरअसल, मई 2026 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए पात्रता नियमों में बदलाव किया था। नए नियम के तहत अगर कोई अंतरराष्ट्रीय फिल्म कुछ चुनिंदा प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में खास पुरस्कार जीतती है, तो वह उस पुरस्कार के आधार पर ऑस्कर में विचार के लिए सीधे सबमिट की जा सकती है।

इन पुरस्कारों में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का प्लेटफॉर्म अवॉर्ड, बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का गोल्डन बियर, कान्स का पाल्मे डी’ओर, वेनिस फिल्म फेस्टिवल का गोल्डन लायन, सनडांस का वर्ल्ड सिनेमा ग्रैंड जूरी प्राइज और बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बुसान अवॉर्ड शामिल हैं। यानी अब किसी फिल्म को ऑस्कर में विचार के लिए सिर्फ अपने देश की आधिकारिक एंट्री बनने पर ही निर्भर नहीं रहना होगा।

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पहले भी भारत की ऑस्कर दौड़ में थी ‘अंघ’

दिलचस्प बात यह है कि ‘अंघ’ इस साल भारत की आधिकारिक ऑस्कर एंट्री बनने की दौड़ में भी शामिल थी। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) की ऑस्कर सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के. शेषाद्रि के मुताबिक, ‘अंघ’ उन तीन फिल्मों में शामिल थी, जिन पर अंतिम चरण में विचार किया गया था। इसके साथ ‘गोंधल’ और ‘इक्कीस’ भी अंतिम तीन फिल्मों में थीं।

अभी ऑस्कर नॉमिनेशन पक्का नहीं

‘अंघ’ और ‘गोंधल’ दोनों को अभी ऑस्कर के लिए आधिकारिक नॉमिनेशन नहीं मिला है। एकेडमी पहले सभी योग्य फिल्मों की समीक्षा करेगी। इसके बाद बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की 15 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट जारी की जाएगी।

एकेडमी 15 दिसंबर 2026 को इस कैटेगरी की शॉर्टलिस्ट का ऐलान करेगी। शॉर्टलिस्ट में शामिल फिल्मों में से पांच को अंतिम नॉमिनेशन मिलेगा। इसके बाद इन पांच फिल्मों में से एक को ऑस्कर विजेता चुना जाएगा।

भारत का इस कैटेगरी में अब तक का रिकॉर्ड

भारत की तीन फिल्में अब तक बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की अंतिम पांच फिल्मों में जगह बना चुकी हैं। इनमें महबूब खान की ‘मदर इंडिया’ (1957), मीरा नायर की ‘सलाम बॉम्बे!’ (1988) और आशुतोष गोवारिकर की ‘लगान’ (2001) शामिल हैं। हालांकि, इनमें से कोई भी फिल्म ऑस्कर जीत नहीं सकी।