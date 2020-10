बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बॉलीवुड पर निशाना साध रही हैं। अब कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और उनपर परोसे जाने वाले कंटेंट पर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तुलना अश्लील साइट्स से की है। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में समुदाय के द्वारा देखे जाने वाले माध्यम के रूप में थियेटर को बचाए रखने की बात भी कही है।

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘हमें समुदाय के द्वारा देखे जाने वाले माध्यम के रूप में थियेटर का संरक्षण करना चाहिए। निजी तौर पर देखे जाने वाले कंटेंट को कामुक बनाना और कला का डिजिटाइजेशन, सिनेमा में लोगों को आकर्षित करने के मुकाबले ज्यादा आसान है। सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अश्लील साइट्स से ज्यादा कुछ नहीं है।’

कंगना का यह ट्वीट इरोज नाऊ (Eros Now) के भद्दे ट्वीट के बाद आया है। दरअसल नवरात्रों के दौरान स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इरोज नाऊ (Eros Now) ने एक ट्वीट किया था जिसमें बॉलीवुड के जाने-पहचाने कलाकारों का चित्र डालकर भद्दी मजाक करते हुए नवरात्रि की शुभकामनाएं दी थीं।

इसके बाद ट्विटर पर #BoycottErosNow ट्रेंड करने लगा था। लोगों के विरोध के बाद इरोज नाऊ (Eros Now) ने अपने इस ट्वीट को डिलीट करते हुए लोगों से माफी मांगी थी। दरअसल इरोज नाऊ (Eros Now) के अपने ट्विटर हैंडल से रणवीर सिंह, सलमान ख़ान और कैटरीना कैफ़ की तस्वीरों के साथ भद्दी टिप्पणियां लिखते हुए हैप्पी नवरात्रि लिखा था।

We must preserve cinema as a community viewing theatre experience,its more difficult to enthrall large section of audience than sexualise content for personal viewing, digitisation of art faces this major crisis, all streaming platforms are nothing but a porn hub. SHAME @ErosNow pic.twitter.com/qKHde2R4HI

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 22, 2020