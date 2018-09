View this post on Instagram

Kim Sharma and Harshvardhan Rane are the new couple of Bollywood walking hand-in-hand. Link in bio to know more. #kimsharma #harshvardhanrane #paltan #mainzindahoon #sanamterikasam #bollywood #bollywoodnews #bollywoodstyle #bollywoodactor #entertainment #entertainmentnews #bollywooddance #bollywoodsongs