करनजीत कौर: तमाम विवादों के बीच रिलीज हुई सनी लियोनी की बायोपिक

तमाम विवादों के बाद सनी लियोनी उर्फ करणजीत कौर की बायोपिक आज रिलीज़ हो चुकी है। ‘करणजीत कौर : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी’ नाम की इस वेबसीरीज़ को Zee5 पर प्रीमियर किया गया है। इस वेब सीरीज़ को लेकर शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी (SGPC) में काफी रोष है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एसजीपीसी ने ‘कौर’ शब्द को लेकर ऐतराज जताया था। एसजीपीसी के एडिशनल सेक्रेटी और प्रवक्ता दिलजीत सिंह बेदी ने बताया कि सनी, सिख गुरूओं की शिक्षा का पालन नहीं करती है और इस शब्द के साथ कई सिखों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसे में उनका कोई हक नहीं है कि वे इस फिल्म के टाइटल में कौर का इस्तेमाल करें।

हालांकि सनी ने इस मामले में प्रतिक्रिया देने से इंकार ही किया है और वे पिछले कुछ समय से अपने सोशल मीडिया पर इस वेबसीरीज को प्रमोट करने में लगी हैं।

Just 2 days to go for #KarenjitKaur !!

Are you ready to know my life through me? Download the @ZEE5India app now and stay tuned for Monday!!#KarenjitKaurOnZEE5 #ZEE5Originals @namahpictures @freshlimefilms pic.twitter.com/Tp3AY6Bohq

— Sunny Leone (@SunnyLeone) July 14, 2018