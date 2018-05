अमिताभ के बाद अब ऋषि कपूर संग कोर्ट में तापसी पन्नू, सामने आया ‘मुल्क’ का फर्स्ट लुक

साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म ‘पिंक’ से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म ‘मुल्क’ का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। तापसी के साथ इस फिल्म में अभिनेता ऋषि कपूर भी लीड रोल में हैं। फर्स्ट लुक में तापसी कोर्ट रूम में एक वकील की भूमिका में नजर आ रही हैं। फिल्म ‘मुल्क’ के फर्स्ट लुक को तापसी और ऋषि कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तापसी ने फिल्म के फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, एक बार फिर अदालत होगी, एक परिवार होगा, एक मानसिकता होगी और विरोध होगा। इस समय का सबसे उपयुक्त विषय है हैशटैग मुल्क। और हां रमजान मुबारक- आरती। पूरा नाम जानने के लिए मिलिए सिनेमाघरों में 27 जुलाई 2018 को (इंतजार रहेगा)। वहीं ऋषि कपूर ने फिल्म के फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए लिखा, कोर्ट रूम ड्रामा मुल्क 27 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। फिल्म के निर्माता दीपक और अनुभव सिन्हा हैं। फिल्म को प्रेजेंट कमल ने किया है।

‘मुल्क’ के फर्स्ट लुक में तापसी पन्नू कोर्ट रूम में नजर आ रही हैं, इसके साथ ही उनके बगल में ऋषि कपूर उनकी ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में तापसी थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही हैं। फिल्म मुल्क के बारे में बात करते हुए तापसी ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा, ”यह एक ऐसी फिल्म है जिसे हम सबने पूरे दिल के साथ किया है, क्योंकि इसका टॉपिक काफी प्रभावशाली है। यह प्रोजेक्ट सभी कास्ट और क्रू मेंबर्स के पैशन को दिखाता है। सेट पर सभी लोग उत्साह से भरे होते थे यही कारण है कि फिल्म की शूटिंग सही समय पर खत्म हो गई। मुझे मुल्क को करने में आत्मसंतोष मिला है।” बता दें कि ‘मुल्क’ में तापसी और ऋषि कपूर के अलावा प्रतीक बब्बर, रजत कपूर और नीता गुप्ता भी हैं।

एक बार फिर अदालत होगी, कटघरा होगा, एक परिवार होगा, एक मानसिकता होगी और विरोध होगा। perhaps the most relevant topic of current time #Mulk और हाँ ….. रमज़ान मुबारक 🙂 – Aarti (पूरा नाम जानने के लिए मिलिए cinema घर मैं 27th July 2018 को….. इन्तज़ार रहेगा) pic.twitter.com/lHaM08kcAB

Courtroom drama “Mulk”will get its theatrical release on the 27th July,2018. A Benaras Media Works presentation,the film is directed by Anubhav Sinha produced by Deepak Mukut and Anubhav Sinha. It is presented by Kamal Mukut. pic.twitter.com/v0IMe5fXso

— Rishi Kapoor (@chintskap) May 21, 2018