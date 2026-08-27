सावन के महीने आम लोग से लेकर सेलिब्रिटीज भी महादेव की भक्ति में लीन नजर आते हैं, इसी बीच सिंगर अफसाना खान का अपने पति साजन शर्मा के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाना उनके लिए मुसीबत बन गया। सिंगर को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है, इतना ही नहीं उनकी परवरिश और उनके माता पिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर अफसाना खान ने अपने पति के साथ पूजा करते हुए कुछ तस्वीरों को साझा किया लेकिन सिंगर को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

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‘धुरंधर’ के ‘नाल नचणा’ गाने से सुर्खियां बटोरने वाली सिंगर अफसाना खान एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उनके चर्चा में रहने की वजह उनका कोई गाना नहीं बल्कि उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट है। सिंगर ने अपने पति साजन शर्मा के साथ शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हुए इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज को शेयर किया। इन फोटोज के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- मेरी ताकल मेरा महादेव है।

इस पोस्ट का सामने आते ही सिंगर को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते उनकी इन फोटोज पर फैंस और आलोचकों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- “जो अपने धर्म की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी।” दूसरे यूजर ने लिखा- “बेशुमार लानत”, इसके साथ ही कुछ लोगों ने तब हद कर दी जब उन्होंने इन सब बातों में अफसाना खान की परवरिश पर सवाल उठाए।

उनके माता पिता को इस मामले में घसीटते हुए एक यूजर ने लिखा- “तुम जैसी को पैदा कर के तुम्हारी मां भी पछता रही होगी कि कैसी बेटी पैदा कर दी। या तो अपना नाम बदलो या धर्म।”

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जानकारी के लिए बता दें कि अफसाना खान भले ही मुस्लिम परिवार से आती हैं लेकिन वह हिंदू धर्म को भी उतनी ही मानती हैं। उन्होंने साल 2022 में साजन शर्मा के साथ शादी कर ली थी। जिसके बाद वह हिंदू धर्म से और ज्यादा जुड़ गईं। कुछ समय पहले उन्हें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी देखा गया था।

पंजाब में अपनी शानदार आवाज से कई हिट म्यूजिक एल्बम करने के बाद अफसाना खान हाल ही में फिल्म धुरंधर के गाने तेरे नाल नचणा के लिए काफी चर्चा में आ गई थीं। इससे पहले उन्होंने तितलियां गाने से घर-घर में पहचान बनाई थी।