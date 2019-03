पाकिस्तानी ट्रोल्स ने अदनान सामी को बनाया निशाना, सिंगर ने यूं किया पलटवार

Adnan sami: भारत पाकिस्तान के संबधों में इन दिनों खटास आई हुई है। ऐसे में इंडिया में पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान में भी भारतीय फिल्में प्रदर्शित न करने का ऐलान किया गया है। हालांकि भारत के कुछ एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने पहले ही इस बाबत ऐलान किया कि वह अपनी कोई भी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं करेंगे। ऐसे में भारत द्वारा टैररिज्म के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाई को अदनान सामी ने सही करार दिया।

लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोगों ने अदनान सामी के बयान को गलत समझ कर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाला कहना शुरू कर दिया। इसके चलते अदनान सामी सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल होने लगे। इस ऐवज में अब सिंगर ने अपने सोशल मीडिया से कुछ ट्वीट पोस्ट कर ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है। साथ ही अपनी सफाई में पाकिस्तानी मूल के भारतीय नागरिक अदनान सामी ने बताया कि वह कह कुछ रहे हैं जिसे समझा कुछ और जा रहा है।

Dear Pak trolls,

Its not about ur egos being given a reality check today; its about eliminating terrorists who u ‘claim’ r also ur enemies! Ur Ostrich mentality is laughable.Btw, ur abuses expose ur reality & therefore d only difference between u & a bucket of shit is the bucket!

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) February 26, 2019