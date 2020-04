Adnan Sami: लॉकडाउन के चलते बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम दुबई में फंसे हुए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर सोनू निगम अचानक ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। कहा जाने लगा कि सोनू दुबई में होने की वजह से डर के नाते अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर चुके हैं क्योंकि साल 2017 में उन्होंने ‘अजान’ को लेकर एक बयान दे डाला था।

अब सोनू निगम को सपोर्ट करते हुए सिंगर अदनान सामी सामने आए हैं। अदनान ने सोनू निगम की तरफदारी करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सोनू को को अपना भाई बतलाया। सोनू की पैरवी करने पर अदनान सामी को भी ट्रोल्स ने खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अदनान सामी ने लिखा-‘जहां तक सोनू निगम की बात है उसकी गायकी छोड़िए जो कि बेहद खूबसूरत है, वह मेरा भाई है और हमेशा रहेगा। मैं उसे हमेशा चाहता रहूंगा, अपने सगे भाई की तरह। मैं जानता हूं, सच। वह हर किसी की इज्जत करना जानता है। वह सबके विश्वास का सम्मान करता है। कृपया उसे अकेला छोड़ दें। मैं तुम्हारे साथ हूं सोनू।’

अदनान सामी के इस ट्वीट को देख कर लोग अदनान सामी को भला बुरा कहने लगे। किसी ने कहा कि -सच्चा भाई, जिसने अजान के लिए ऐसी कड़वी बातें कहीं? तो किसी ने कहा- ‘सोनू निगम एक अच्छे गायक हैं, लेकिन बहुत बड़े नफरत के सौदागर भी हैं, सबसे पहले उन्होंने ही देश में एक ऐसी हवा चलाई थी, जिस से नफरत का बाजार गर्म हो गया था!’

As far as Sonu Nigam is concerned, forget about his singing which is incredibly beautiful; he is a true brother who has always been by my side & loved me like my own!! I know for a fact, personally, that he respects all faiths!! Kindly leave him alone… #WithYouSonuNigam pic.twitter.com/0NQb6L3f9y

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) April 21, 2020