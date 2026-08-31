अदनान सामी ने पुराने हिट गानों के रीमिक्स बनाने के बढ़ते चलन पर नाराजगी जताई है। कंपोजर-सिंगर का कहना है कि भले ही म्यूजिक कंपनियां इस ट्रेंड के लिए दर्शकों को जिम्मेदार ठहराती हैं, लेकिन सच तो यह है कि सुनने वाले ओरिजिनल कंटेंट के लिए तरस रहे हैं और आजकल इससे जुड़े लोग उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं।

अदनान सामी का कहना है कि उन्हें पुराने गानों के रीमिक्स से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात से परेशानी है कि ओरिजिनल और रीमिक्स गानों का अनुपात अब 80:20 से बदलकर 20:80 हो गया है। सामी ने ‘गेम चेंजर्स’ पॉडकास्ट पर कहा, “कॉरपोरेट कंपनियां एक्सपेरिमेंट करने से डरती हैं। ऐसा फिल्मों में भी हो रहा है। रीमेक बनाए जा रहे हैं, सीक्वल बन रहे हैं। यहां तक ​​कि प्रीक्वल की भी योजना बन रही है। स्पिन-ऑफ भी चल रहे हैं।”

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अदनान ने बैटमैन फिल्म का उदाहरण दिया। जब DC ने कई दशकों तक बैटमैन फिल्में बनाकर एक तरह का सैचुरेशन हासिल कर लिया, तो उसने एक स्पिन-ऑफ से फ़्रैंचाइजी बनाने का फैसला किया। इसी के बाद 2019 में टॉड फिलिप्स की साइकोलॉजिकल थ्रिलर ‘जोकर’ आई। जोकिन फीनिक्स स्टारर यह फिल्म बैटमैन के सबसे बड़े दुश्मन पर आधारित स्पिन-ऑफ थी। इसके कुछ साल बाद इसका सीक्वल ‘जोकर: फोली आ ड्यू’ भी आया, लेकिन उसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली।

सिंगर ने यह भी बताया कि क्रिस्टोफर नोलन की हालिया ब्लॉकबस्टर एक्शन-एडवेंचर-फैंटेसी फिल्म ‘द ओडिसी’, ग्रीक विद्वान होमर की प्राचीन कविता पर बनी पहली फिल्म नहीं है। मारियो कैमेरेनी ने भी 1954 में इसे ‘यूलिसिस’ नाम की क्लासिक फिल्म में ढाला था, जिसमें किर्क डगलस ने मुख्य किरदार ओडिसियस की भूमिका निभाई थी। हालांकि, नोलन की ‘द ओडिसी’ ने अब दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1.5 बिलियन डॉलर की कमाई कर ली है।

भारतीय सिनेमा और म्यूजिक में भी आ गया वही ट्रेंड

अदनान सामी ने कहा कि भले ही फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की 1972 की गैंगस्टर फिल्म ‘द गॉडफादर’ और जॉर्ज लुकास की 1999 की स्पेस ओपेरा फिल्म ‘स्टार वॉर्स: एपिसोड I – द फैंटम मेनेस’ जैसी क्लासिक फिल्मों के सीक्वल बने, लेकिन यह कोई आम बात नहीं थी।

अब यही ट्रेंड अब भारतीय सिनेमा और संगीत में भी आ गया है, जहां 1970, 80 और 90 के दशक के गानों के सिर्फ कुछ हिस्सों में बदलाव कर दिया जाता है, जबकि यादगार कोरस और हुक लाइन को वैसा ही रखा जाता है।

अदनान सामी ने म्यूजिक लेबल्स के इस दावे को भी खारिज किया कि वे रीमिक्स इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि दर्शक यही चाहते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, “अगर आप किसी से पूछें कि तुम उसे सूखे चावल क्यों खिला रहे हो? तो वह कहेगा, यही तो उसे पसंद है, देखो वह कितना मजे से खा रहा है। लेकिन वह इसलिए खा रहा है क्योंकि आपने उसे खिचड़ी या बिरयानी परोसी ही नहीं।” सामी ने कहा कि इस वजह से आज की पीढ़ी के पास अपने दौर के ऐसे हिंदी गाने नहीं होंगे, जिन्हें वे लंबे समय तक याद रख सकें और अपना कह सकें।

अदनान ने ठहराया म्यूजिक लेबल्स को जिम्मेदार

उन्होंने यह भी कहा कि रीमिक्स बनाने के लिए म्यूजिक कंपोजर्स को जिम्मेदार ठहराने के बजाय म्यूजिक लेबल्स को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सामी ने कहा, “मैं लिखकर दे सकता हूं कि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर बचपन में यह सपना नहीं देखता था कि बड़ा होकर वह रीमिक्स पर काम करेगा। इसलिए उन्हें दोष मत दीजिए। उन लोगों को दोष दीजिए जो उन्हें मजबूरी में ऐसा करने के लिए कहते हैं।”

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