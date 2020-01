देश भर में सीएए (CAA) का विरोध चल रहा है, वहीं बॉलीवुड एक्टर रजा मुराद ने भी Citizenship Amendment act का विरोध करते हुए सरकार से अदनान सामी की नागरिकता को लेकर सवाल पूछा था। इसका जवाब पलट कर अदनान सामी ने भी दिया है। रजा ने अदनान को लेकर केंद्रीय सरकार से सवाल किया था कि ‘जब अदनान सामी को नागरिकता दी जा सकती है तो औरों को क्यों नहीं?’

इसके बाद ट्विटर पर जवाब देते हुए अदनान ने इस पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा- ‘मैं सोचता था कि ये आदमी सिर्फ विलन है और सिर्फ फिल्मों में ही इस तरह की बुरी बात करता है।’ अदनान सामी ने रजा द्वारा सरकार से पूछे गए सवाल पर चुटकी लेते हुए ये जवाब दिया।

अदनान सामी के इस ट्वीट पर लोगों ने भी अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए। इस बीच कुछ लोग अदनान की इस बात के खिलाफ नजर आए तो कुछ यूजर्स अदनान के सपोर्ट में उतरते दिखे। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स अदनान को ट्रोल करते हुए कहने लगे – ‘तुम पहले ये बताओ पाकिस्तान छोड़ कर क्यों आए।’ तो किसी ने उल्टा अदनान से सवाल किया- ‘अरे तुम कौन होते हो हमारे इस मैटर पर बोलने वाले?’ किसी ने कहा- ‘दुनिया भर मेंइतनी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां जाकर रहते, सिर्फहिंदू कंट्री में क्यों?’

I thought that this guy was a villain & talked crap only in Movies!! https://t.co/Mws3W1IZYp

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) January 18, 2020