‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ के हालिया एपिसोड में आयुष्मान खुराना शामिल हुए। इस दौरान उनकी आने वाली फिल्म ‘उड़ता तीर’ से जुड़ी बात के दौरान उनके पाकिस्तानी जासूस वाले किरदार का जिक्र करते हुए अदनान सामी का नाम लिया गया। इस पर अब खुद सिंगर अदनान सामी ने जवाब दिया है, जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

दरअसल आयुष्मान खुराना, कॉमेडियन कुल्लू, रजत सूद और मेंटलिस्ट सुहानी शाह बतौर पैनलिस्ट शो में पहुंचे थे। इस एपिसोड का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें समय रैना को आयुष्मान से उनकी अपकमिंग फिल्म ‘उड़ता तीर’ के बारे में पूछा गया।

आयुष्मान ने अपनी इस फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि ये भारत की पहली पैट्रियॉटिक कॉमेडी और स्पाई कॉमेडी है। जिसमें वो पाकिस्तानी जासूस का किरदार निभा रहे हैं, जो भारत आता है और एक हादसे के बाद अपनी याददाश्त खो देता है। उसे लगता है कि वह भारतीय है। उसे देशभक्ति तो याद रहती है, लेकिन वह भूल जाता है कि वह किस देश का रहने वाला है।

आयुष्मान की बात सुनकर कुल्लू ने कहा, “वो अदनान सामी है।” उनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। अब जब ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ तो खुद अदनान सामी ने इस पर मजेदार रिएक्शन दिया है।

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अदनान सामी ने दिया मजेदार जवाब

इस वीडियो पर अदनान सामी ने भी कमेंट किया। उन्होंने मजाक करते हुए लिखा, “पहले मुझसे ‘राइट्स’ लो और फिर फिल्म बनाओ!!!!” आपको बता दें कि अदनान सामी को 2016 में भारतीय नागरिकता मिली थी। इससे पहले वह पाकिस्तानी नागरिक थे और उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट था।