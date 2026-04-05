Chetak Screen Awards 2026: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड 2026 का आयोजन मुंबई में हुआ। इस अवॉर्ड शो में आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ का जलवा रहा। इस फिल्म को बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार भी मिला।

आदित्य धर को उनकी फिल्म धुरंधर के लिए बेस्ट डायलॉग का अवॉर्ड मिला। इस फिल्म के संवाद दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे हैं। इस कैटेगरी में कड़ी टक्कर थी, जिसमें नामांकित थे: रेषु नाथ (हक), नीरज घायवान, वरुण ग्रोवर और श्रीधर दुबे (होमबाउंड), सुभाष कपूर (जॉली एलएलबी 3), और वरुण ग्रोवर व शोएब ज़ुल्फ़ी नज़ीर (सुपरबॉयज़ ऑफ़ मालेगांव)।

पुरस्कार गजराज राव और मेधा राणा ने विजेता को प्रदान किया। हालांकि, निर्देशक आदित्य धर समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए।

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अवॉर्ड शो को बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, कॉमेडियंस जाकिर खान और सुनील ग्रोवर, तथा वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने मेज़बानी की।

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स का आयोजन इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने किया है। जिसमें विजेताओं का चयन पूरी तरह से योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। पुरस्कारों के चयन के लिए 53 नामांकित फिल्ममेकर, कलाकार और सांस्कृतिक विशेषज्ञों की स्वतंत्र और गैर-लाभकारी स्क्रीन अकादमी कार्यरत है, जो पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।

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