आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ अपने दमदार स्टोरीलाइन, शानदार कास्ट और परफॉर्मेंस के साथ-साथ अपने बेहतरीन म्यूजिक के लिए भी चर्चा में है। इस फिल्म का संगीत शाश्वत सचदेव ने तैयार किया है। हाल ही में आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि फिल्म के गाने बेहद कम समय में तैयार किए गए, लेकिन क्वालिटी और इमोशन में कोई कमी नहीं आने दी गई।

आदित्य धर ने शाश्वत सचदेव का नाम के साथ शुरुआत करते हुए लिखा, “कुछ रिश्ते सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहते, वो बहुत पर्सनल हो जाते हैं। शा मेरे लिए वही है। वो सिर्फ धुरंधर का म्यूजि कंपोजर नहीं, बल्कि मेरे छोटे भाई जैसा है। हमने साथ में क्रिएटिविटी के सबसे इंटेंस पल, साइलेंस और बहुत सारी उथल-पुथल शेयर की है। जो उसने इस फिल्म में किया है, उसे शब्दों में बयां करना आज भी आसान नहीं लगता।”

उन्होंने आगे लिखा, “धुरंधर पार्ट 1 के लिए 9 दिन में 9 गाने बने और पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ 6 दिन में तैयार हुआ। वहीं पार्ट 2 में 11 दिनों में 14 गाने और BGM सिर्फ 3 दिन में पूरा किया गया। इतनी तेजी, इतने बड़े स्केल और इतनी गहराई के साथ काम करना सच में हैरान करने वाला है। और सबसे खास बात ये कि दोनों एल्बम सिर्फ 3 महीनों के अंदर रिलीज़ हुए और दुनियाभर के चार्ट्स पर छा गए। लगभग हर गाना लोगों को पसंद आया, जो कि किसी भी फिल्म के लिए बेहद दुर्लभ है।”

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आदित्य ने ये भी बताया कि इस दौरान उनका घर एक म्यूजिक स्टूडियो में बदल गया था, “करीब 15 दिनों तक मेरा घर घर जैसा नहीं रहा। वो एक जिंदा स्टूडियो बन गया था। लिविंग रूम में म्यूजिक बन रहा था, बेडरूम में रिकॉर्डिंग हो रही थी और बालकनी में राइटिंग चल रही थी। सिंगर्स और म्यूजिशियन लगातार आते-जाते रहते थे। दिन-रात का फर्क खत्म हो गया था। 21-22 घंटे तक काम चलता था, बस एक ही जुनून था-सब कुछ परफेक्ट करना। और इस पूरे माहौल के केंद्र में शा था, जो हर चीज को संभाल रहा था- कंपोजिंग, गाइड करना, नए आइडिया लाना। कई बार वो बीमार भी था, नींद भी नहीं मिलती थी, लेकिन उसने कभी काम में कमी नहीं आने दी। ऐसी लगन बहुत कम देखने को मिलती है।”

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आखिर में आदित्य धर ने लिखा, “लेजेंडरी इरशाद कामिल सर का साथ और पूरी टीम की मेहनत ने इस प्रोजेक्ट को और खास बना दिया। हर कोई अपने बेस्ट फॉर्म में था। और इस पूरे सफर में जादू (शाश्वत की पत्नी)ने सबकुछ संभालकर रखा, जब चीजें बिखर सकती थीं। शा को खास बनाता है सिर्फ उसका टैलेंट नहीं, बल्कि उसका जुनून है। वो आसान रास्ता नहीं चुनता, बल्कि हर नोट में सच्चाई ढूंढता है। ये कमिटमेंट सिर्फ स्किल से नहीं आता, बल्कि संगीत के लिए उसके प्यार से आता है। और यही प्यार धुरंधर के हर गाने में महसूस होता है। हमेशा आभारी रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ हूं।”