राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में फिल्ममेकर आदित्य धर ने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार हासिल किया। इस खास मौके पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री यामी गौतम भी मौजूद रहीं, जिन्हें इसी फिल्म ‘आर्टिकल 370’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला।

यह भी पढ़ें- ‘धुरंधर’ के ऑस्कर्स में ना जाने की जूरी मेंबर ने बताई वजह, सिर्फ 4 वोट के साथ टॉप 3 से हुई बाहर

इस दौरान फिल्ममेकर ने ‘धुरंधर’ को नेशनल अवार्ड मिलने की इच्छा जाहिर की। यामी गौतम को अवॉर्ड लेता देखकर आदित्य धर की आंखों में खुशी साफ नजर आई, कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ध्यान का केंद्र बनीं।

‘धुरंधर’ के लिए नेशनल अवॉर्ड की इच्छा

रेड कार्पेट पर बातचीत के दौरान होस्ट ने आदित्य धर से उनकी फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर सवाल पूछ लिया। ‘धुरंधर’ इस समय हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी बन चुकी है। हालांकि, आदित्य ने इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय मजाकिया अंदाज में बात टाल दी।

#WATCH | #WATCH | Red Carpet | 72nd National Film Awards🎬



Yami Gautam and Aditya Dhar express their joy at the 72nd National Film Awards in Ekta Nagar, with Yami Gautam describing her National Award for Article 370 as a deeply special honour.@MIB_India @nfdcindia… pic.twitter.com/xwyRVRnR2o — DD News (@DDNewslive) September 22, 2026

उन्होंने कहा कि अगर ‘धुरंधर’ अगले साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने में कामयाब रहती है, तो शायद वह एक बार फिर इस समारोह में नजर आएंगे। आदित्य ने साफ कहा कि “फिलहाल हम यहां ‘आर्टिकल 370’ के लिए आए हैं। उम्मीद है कि ‘धुरंधर’ के लिए बात हम अगले साल करेंगे।”

इस साल ऑस्कर्स से बाहर हुई ‘धुरंधर’

फिल्म ‘धुरंधर’ हाल ही में ऑस्कर्स से बाहर हुई थी। साल की सबसे बड़ी फिल्म होने के बावजूद आदित्य धर की इस फिल्म को ऑस्कर्स में जगह नहीं मिली।

एनडीटीवी से बात करते हुए ऑस्कर जूरी मेंबर विवेक वासवानी का कहना था कि उन्हें ऐसी फिल्म की तलाश थी जो ऑस्कर के ग्लोबल मंच पर भारतीय संस्कृति और पहचान को गहराई से दिखा सके। जूरी के हिसाब से स्पाय थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ उस तरह की फिल्म नहीं थी जो ग्लोबल स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सके।

यह भी पढ़ें- National Film Awards 2026: गुजरात में सजेगा 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का मंच, जानें कब और कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग

यामी के लिए दिखे इमोशनल

आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ अगले साल 2027 में नेशनल फिल्म अवॉर्ड के लिए योग्य है। इस साल उनकी फिल्म ‘आर्टिकल 370’ नेशनल अवॉर्ड में छाई रही। आदित्य धर ने यामी गौतम के लिए खुशी जाहिर की, जो उनकी आंखों में भी साफ दिखाई दी।

आदित्य धर ने दूसरी बार जीता नेशनल अवॉर्ड

ये दूसरी बार था जब आदित्य धर की फिल्म को नेशनल आवॉर्ड मिला, इससे पहले वह ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ (बेस्ट डायरेक्टर) के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीत चुके हैं। उनकी पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम ने नेशनल अवॉर्ड में अपनी डेब्यू किया। उन्होंने भी ‘आर्टिकल 370’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता है।