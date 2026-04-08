आदित्य धर निर्देशित धुरंधर पार्ट 1 और 2 ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, बल्कि हाल ही में आयोजित Chetak Screen Awards 2026 में 24 नामांकनों में से 14 अवॉर्ड जीतकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा।

इस सफलता के बीच, आदित्य धर ने फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की तारीफ में एक इमोशनल नोट लिखा। उन्होंने बताया कि कैसे मुकेश ने फिल्म की क्षमता को उन्होंने खुद महसूस करने से पहले ही पहचान लिया था।

इंस्टाग्राम पर आदित्य धर ने लिखा: “मुकेश छाबड़ा को सलाम, जिन्होंने धुरंधर को मुझसे पहले ही देखा। कुछ लोग फिल्म में आते हैं और अपना काम करते हैं, और कुछ लोग चुपचाप पूरी फिल्म को नई दिशा देते हैं। मुकेश वहीं थे।

पहली कहानी सुनने से ही उन्होंने फिल्म की स्केल, महत्वाकांक्षा और संभावनाओं में विश्वास किया- मुझसे कहीं अधिक। जहां मैं सतर्क था, वहां वह निडर थे। जहां मैं सीमाओं में सोच रहा था, उन्होंने मुझे बड़ी सोचने के लिए प्रेरित किया- सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि गहराई, विवरण और सच्चाई में।”

आदित्य ने आगे कहा: “इस फिल्म की कास्टिंग आसान नहीं थी- अभिनेताओं की संख्या, किरदारों की विविधता और हर चेहरे को सही ढंग से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भारी थी। लेकिन मुकेश और उनकी टीम ने इसे मिशन की तरह लिया। लंबी रातें और दिन, हर किरदार को समझना, बहस करना, जांचना और खोज करना यह सब उन्होंने पूरी ईमानदारी से किया।”

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उन्होंने यह भी बताया कि मुकेश के लिए कास्टिंग केवल रोल भरना नहीं था, बल्कि सही लोग ढूंढना था। छोटे से छोटे किरदार में भी वह गहराई से काम करते थे ताकि हर पात्र वास्तविक और विश्वसनीय लगे। आदित्य ने लिखा कि उन्होंने मुकेश में एक सच्चा मित्र, भाई और शुभचिंतक भी पाया।

मुकेश छाबड़ा की प्रतिक्रिया: मुकेश ने आदित्य के पोस्ट पर कमेंट करते हुए भावुक होकर कहा: “भाई, यह पढ़कर मैं सच में शब्दों में नहीं कह सकता। मैं बहुत भावुक हूं। इस फिल्म की यात्रा में मुझे मुंबई में एक भाई मिला और यह मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। आपके साथ काम करना मेरे जीवन के बेहतरीन अनुभवों में से एक है। आप हर किसी का सम्मान करते हैं, और हर किसी से दिल से पेश आते हैं।”

मुकेश ने आगे कहा कि आदित्य हर काम में क्रेडिट साझा करते हैं, और यही उनके असली व्यक्तित्व को दर्शाता है। उन्होंने आदित्य को न केवल एक अद्भुत निर्देशक बल्कि एक बेहतरीन इंसान बताया।

धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

फिल्म ने भारत में S. S. राजामौली की बाहुबली 2: द कॉन्क्लूजन (₹1,030.42 करोड़) की कुल कमाई को पार कर लिया और अब भारत में इसका कुल कलेक्शन ₹1,237.21 करोड़ हो गया है। नेट कलेक्शन ₹1,033.37 करोड़ तक पहुंच चुका है। 20वें दिन फिल्म ने विदेशों में ₹4 करोड़ की कमाई की, जिससे अंतरराष्ट्रीय कुल ₹404 करोड़ और वैश्विक संग्रह ₹1,641.21 करोड़ हो गया।