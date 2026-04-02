किसी फिल्म की पटकथा (स्क्रीनप्ले) लिखना आसान नहीं है। इसके लिए कई सालों की मेहनत लगती है। इस वक्त ‘धुरंधर 2’ भी अपनी दमदार कहानी को लेकर चर्चा में है, जिसके निर्देशक आदित्य धर हैं और कई साल पहले उन्होंने स्क्रीनराइंटिंग के बारे में अपने तरीके पर खुलकर बात की थी। आइए जानें उन्होंने क्या कहा था।

स्क्रीनराइटर एसोसिएशन (SWA) के एक खास सेशन में आदित्य धर और दिग्गज स्क्रीनराइटर रॉबिन भट्ट ने स्क्रीनराइटिंग के कई अहम पहलुओं पर अपने अनुभव साझा किए थे। ये बात साल 2019 की है, जब आदित्य धर ने बतौर डायरेक्टर ‘उरी’ से डेब्यू किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही थी। जिसके बाद उन्होंने SWA में अपने विचार साझा किए।

आदित्य धर ने बताया ‘राइटिंग नहीं, री-राइटिंग ही असली काम’

आदित्य धर ने बताया कि कोई भी स्क्रिप्ट पहले ड्राफ्ट में परफेक्ट नहीं होती। एक मजबूत कहानी के लिए बार-बार लिखना करना जरूरी है। उनके मुताबिक, राइटिंग का असली खेल उसे बार-बार लिखने में ही है।

रॉबिन भट्ट ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में आइडिया की कमी नहीं है, लेकिन असली चुनौती उसे सही तरीके से लिखने और पेश करने की होती है। उन्होंने कहा कि एक साधारण कहानी भी शानदार बन सकती है, अगर उसके सही तरीके से लिखा और पेश किया जाए।

दोनों का मानना है कि किसी भी अच्छी कहानी के लिए उसका सही ढांचा यानी स्ट्रक्चर बहुत अहम होता है। स्क्रीनप्ले का सही स्ट्रक्चर उसकी शुरुआत, बीच की कहानी और अंत को सही दिशा देता है। अगर यह संरचना मजबूत न हो, तो कहानी बिखरी हुई लगती है और दर्शक उससे जुड़ नहीं पाते।

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स्क्रीनप्ले में स्ट्रक्चर को कहानी की रीढ़ माना जाता है। एक अच्छी कहानी हमेशा एक साफ ढांचे में आगे बढ़ती है, शुरुआत में किरदारों और उनकी दुनिया का परिचय दिया जाता है, फिर बीच में किसी समस्या या टकराव के जरिए कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, और अंत में उस कहानी का हल या निष्कर्ष सामने आता है। आदित्य धर के मुताबिक, अगर कहानी का स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, तो दर्शक उससे जुड़ नहीं पाएंगे, चाहे उसमें कितने भी बड़े सितारे क्यों न हों।

आदित्य धर ने बताया असली जिंदगी के अनुभव से मिलती है अच्छी कहानी

आदित्य धर ने कहा कि अच्छी राइटिंग के लिए असली जिंदगी में चीजों को बारीकी से देखना और समझना बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि जब कहानी सच्चाई और ईमानदारी से लिखी जाती है, तभी वह दर्शकों के दिल तक पहुंचती है।

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आदित्य धर ने बताया स्क्रीनराइटिंग में क्या है जरूरी?

आदित्य धर ने बताया पहले ड्राफ्ट में आइडिया होते हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं होती, ये सब चीजें कहानी को लिखते हुए स्पष्ट होती जाती हैं। पहली ही बार में स्क्रिप्ट बेस्ट नहीं बन पानी, जब उसे दोबारा से लिखा जाता है तो उसमें डायलॉग, इमोशन बेहतर हो पाते हैं।

उन्होंने कहा कि कई बार लेखक अपनी पहली लिखी हुई स्क्रिप्ट से इतना जुड़ जाते हैं कि उसमें बदलाव करने से डरते हैं। इससे रुकावट आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि लेखक अपनी ही कहानी को एक दर्शक की तरह देखें, उसकी कमियां पहचानें और अगर जरूरत हो तो बिना झिझक बड़े बदलाव भी करें।

स्क्रीनराइटिंग में सिर्फ आइडिया जरूरी नहीं, स्क्रिप्ट का है खेल- रॉबिन भट्ट

रॉबिन भट्ट का कहना है कि आज के समय में हर किसी के पास कोई न कोई आइडिया होता है, इसलिए सिर्फ अलग आइडिया होना ही काफी नहीं है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस आइडिया को कैसे पेश करते हैं। उनका मानना है कि एक साधारण सी लव स्टोरी भी बहुत दिलचस्प बन सकती है, अगर उसकी स्क्रिप्ट अच्छी और कसावट भरी हो। वहीं, अगर कहानी को सही तरीके से नहीं दिखाया गया, तो बहुत अच्छा आइडिया भी बेकार लग सकता है। इसलिए स्क्रीनप्ले ही वो चीज है जो किसी आम कहानी को खास बना देती है।

नए लेखकों को आदित्य धर और रॉबिन भट्ट की सलाह

– रोज लिखने की आदत डालनी चाहिए

– अपने काम पर फीडबैक लेने से ना डरें

-अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ना और फिल्मों को ध्यान से समझकर देखना भी जरूरी

-धैर्य रखना जरूरी