रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ 2′ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच अब इस मूवी को लेकर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। दरअसल, रणवीर सिंह के किरदार जसकीरत की पगड़ी पहने हुए सिगरेट पीते कई तस्वीरें वायरल हुईं, जिसके बाद सिख समुदाय के एक ग्रुप ने अपनी नाराजगी जाहिर की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब इस मुद्दे पर डायरेक्टर आदित्य धर ने चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

क्या बोले आदित्य धर

निर्देशक आदित्य धर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स और इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है। उसमें उन्होंने लिखा, “मैं उस जबरदस्त प्यार के लिए दिल से शुक्रगुजार और एहसानमंद हूं, जो ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को पूरे देश और दुनिया भर के दर्शकों से मिला है। लेकिन, मेरे संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ लोग आधिकारिक तौर पर जारी किए गए प्रमोशनल मटेरियल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बदलकर गलत और भ्रामक तस्वीरें फैला रहे हैं।”

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इसके आगे उन्होंने लिखा, “ऐसी ही एक फर्जी तस्वीर में किरदार हमजा/जसकीरत को पगड़ी पहनकर सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। यह पूरी तरह गलत है और फिल्म या हमारे किसी भी आधिकारिक मटेरियल का हिस्सा नहीं है। यह जानबूझकर किया गया गलत चित्रण है, जिसका मकसद लोगों को भड़काना और भ्रम फैलाना है।

मैं यह बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं: मेरे मन में सिख समुदाय के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है और फिल्म में हर किरदार को पूरी संवेदनशीलता, गरिमा और जिम्मेदारी के साथ दिखाया गया है। इसके विपरीत कोई भी गलत या एडिट किया हुआ कंटेंट फैलाना दुर्भावनापूर्ण और बेईमानी है।”

सख्त कदम उठाएंगे आदित्य धर

आदित्य ने लास्ट में लिखा, “मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं कि वे सिर्फ आधिकारिक कंटेंट पर ही भरोसा करें और फिल्म को उसी रूप में देखें जैसा उसे बनाया गया है। गलत मंशा से फैलाई जा रही एआई से बनी झूठी जानकारी के झांसे में न आएं। ऐसे कामों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।”

आर माधवन ने भी दी थी सफाई

आदित्य के अलावा आर. माधवन ने भी एक वीडियो संदेश के जरिए इस मामले पर सफाई दी थी। उन्होंने कहा, “हाल ही में हमें पता चला कि फिल्म के एक सीन को लेकर कुछ लोग आहत हुए हैं। उस सीन में जब मैं दसम ग्रंथ की पंक्तियां बोल रहा था, तब मुझे सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह सही नहीं है यह एक गलतफहमी है। उन लाइनों को बोलने से पहले आदित्य धर, जो इन बातों को लेकर बहुत सजग रहते हैं, उन्होंने मुझे साफ तौर पर सिगरेट बुझाने के लिए कहा था। मेरे मुंह से धुआं नहीं निकलना था, स्क्रीन पर धुआं नहीं दिखना था और मेरे हाथ में सिगरेट भी नहीं होनी थी, क्योंकि यह हमारे लिए भी पवित्र है।”

उन्होंने आगे कहा, “मैंने सिगरेट पूरी तरह बुझा दी थी। अगर आप उस सीन को ध्यान से देखेंगे, तो आपको कहीं भी धुआं नजर नहीं आएगा, न ही फ्रेम में उसका कोई निशान होगा और न ही सीन के अंत तक सिगरेट दिखेगी। हमें पता है कि हमें कभी भी, यहां तक कि अनजाने में भी, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।”

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‘धुरंधर’ फिल्म का ‘हवा हवा’ पाकिस्तानी गायक हसन जहांगीर का है। फिल्म में 40 साल पुराने गाने ‘हवा हवा’ का इस्तेमाल करने के लिए निर्माताओं ने उन्हें 50,000 डॉलर (लगभग 46 लाख रुपये) दिए। पूरी खबर यहां पढ़ें।