एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और बॉलीवुड के जाने-माने फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी इंडस्ट्री से परे एक अच्छी दोस्ती रखते हैं। हाल ही में एक बातचीत के दौरान सब्यसाची ने रानी की शादी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताया।

उन्होंने कहा कि अपनी शादी में आदित्य चोपड़ा ड्रोन का पीछा कर रहे थे। ये बात सुनते ही रानी मुखर्जी जोर से हंस पड़ती हैं। कमाल बात ये कि आज तक रानी मुखर्जी की शादी या बच्चे की कोई तस्वीर इंटरनेट पर नहीं है।

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आदित्य ड्रोन्स के पीछे भागे

डाइट सब्या के बात करते हुए सब्यसाची मुखर्जी और रानी मुखर्जी साथ में नजर आए। सब्यसाची यहां रानी की जमकर तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा, “मेरे लिए रानी कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस से पहले मेरे परिवार जैसी हैं। न्यूयॉर्क में मेरा पहला शो था और रानी आईं थीं। उन्होंने मेरे सभी स्टोर ओपनिंग्स को अटैंड किया है। मैंने इनकी सीक्रेट शादी के लिए इनकी साड़ी बनाई थी। 15 लोगों की शादी जिसमें शायद सिर्फ 13 लोग अलाउड थे और आदित्य ड्रोन्स के पीछे भाग रहे थे।”

मीडिया से बचने के लिए लगातार रखा ध्यान

सब्यसाची बताते हैं कि आदित्य चोपड़ा अपनी शादी को मीडिया और कैमरों से दूर रखना चाहते थे। जब शादी के दौरान आसमान में ड्रोन मंडराने लगे तो आदित्य पूरी शादी में लगातार उन ड्रोन्स का पीछा कर रहे थे और उन्हें दूर भगाने में लगे हुए थे।

इस इंटरव्यू में रानी भी सब्यसाची की तारीफ करते हुए कहती हैं कि वह उनसे और उनके काम सो बेहद प्यार करती हैं। साल 2014 में रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने इटली में सिर्फ 13 लोगों की मौजूदगी में शादी की थी। इस शादी में फिल्ममेकर करण जौहर और रानी की करीबी दोस्त और कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट जैसे लोग शामिल थे।

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12 साल बाद भी कोई तस्वीर साझा नहीं

‘फैशनबेली पर्निया’ के साथ बातचीत में सब्यसाची ने बताया था कि ये एक बहुत ही पागलपन से भरी और मजेदार शादी थी। रानी ने उन्हें अचानक एक दिन खाने पर बुलाकर बताया कि वह शादी कर रही हैं और शादी का लहंगा तैयार करने के लिए सब्यसाची के पास सिर्फ एक हफ्ता है। हैरानी की बात है कि कपल ने शादी के इतने साल बाद भी आज तक अपनी शादी या बच्चे की कोई ऑफिशियल तस्वीर साझा नहीं की है।