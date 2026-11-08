बॉलीवुड में कई फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती हैं लेकिन उनके गाने दर्शकों के दिल में छाप छोड़ जाते हैं। बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में दर्शकों को लुभाने में नाकाम रहती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी फिल्मों के गाने इतिहास रच देते हैं। ऐसा ही एक गाना है, जो हर साल दिवाली के मौके पर लोगों की पहली पसंद बन जाता है।

दिलचस्प बात यह है कि जिस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ था, उसी का यह गाना आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। यूट्यूब पर इस गाने को 588 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी ‘आदिपुरुष’

प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म ‘आदिपुरुष’ साल 2023 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी को रामायण से प्रेरित बताया गया था। फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं और इसका बजट भी बेहद बड़ा था।

हालांकि, रिलीज के बाद फिल्म को कमजोर कहानी, खराब वीएफएक्स और किरदारों के पेश करने के गलत तरीके को लेकर मेकर्स को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। नतीजा यह हुआ कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई।

यह भी पढ़ें- Ramayana Box Office Prediction: 160 करोड़ की ओपनिंग करेगी रणबीर की ‘रामायण’, एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ पार

‘राम सिया राम’ बना हर दिवाली की जान

भले ही ‘आदिपुरुष’ दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही, लेकिन फिल्म का गाना ‘राम सिया राम’ लोगों के दिलों में बस गया। इस गाने में भगवान राम और माता सीता के प्रेम, भक्ति और समर्पण को खूबसूरती से दर्शाया गया है। गाने में संगीत और सुरीली आवाज सचेत-परंपरा ने दिया है।

इस गाने के बोल मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखे हैं। ये गाना कृति सेनन और प्रभास पर फिल्माया गया था। इसकी मधुर धुन और एहसास से भरे बोल लोगों को खूब पसंद आए। यही वजह है कि दिवाली और राम से जुड़े खास मौकों पर यह गाना खूब सुनाई देता है।

यह भी पढ़ें- Ramayana Song: ‘रामायण’ का ‘मंगल रंग’ गाना रिलीज, राम-सीता के विवाह की खूबसूरत झलक ने जीता दिल

यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज मौजूद

यूट्यूब पर इस गाने 588 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। गाने में कृति सेनन की सादगी देखने लायक है। इस गाने के सुपरहिट होने की एक वजह ये भी है। वैसे तो इस गाने को पसंद मुताबिक रोज बराबर ही सुना जाता है लेकिन दीवाली के मौके पर इस गाने को सुनने वाले लोग बढ़ जाते हैं।

हाल ही में रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ रिलीज हुई। दर्शकों ने उस फिल्म के गाने सुनने के बाद यही कहा कि रणबीर की ‘रामायण’ में ‘आदिपुरुष’ के इस गाने को शामिल होना चाहिए था।