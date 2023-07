Adipurush Controversy: मनोज मुंतशिर, भूषण कुमार, ओम राउत पर गिर सकती है गाज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

Adipurush Controversy: फिल्म के मेकर्स और राइटर के अलावा हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड के चेयरमैन, सचिव को भी तलब किया है।

आदिपुरुष/मनोज मुंतशिर और ओम राउत (फोटो-ट्विटर Adipurush_FP)

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram